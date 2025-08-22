"Наезжал" на Путина и на Россию: что говорил о войне звездный певец Евдокимов и где он жил перед смертью

В России концерты Евдокимова отменяли из-за его обвинений в адрес Кремля

В пятницу, 22 августа, стало известно, что ушел из жизни известный артист, исполнитель советского хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов. Артист родился в Украине и не забывал о своих корнях, несмотря на то, что карьеру строил в Российской Федерации.

"Телеграф" решил выяснить, что Ярослав Евдокимов говорил о войне в Украине. Мы узнали, где перед смертью жил советский певец и что о нем известно.

Ярослав Евдокимов — что о нем известно

Известный певец Ярослав Евдокимов появился на свет 22 ноября 1946 года в городе Ровно. Детство его было не простым, поскольку мама сидела в тюрьме, а его воспитанием занимались бабушка и дедушка. В 1955 году мама забрала Ярослава и они переехали в Норильск, где он окончил музыкальную школу, затем музыкальное училище.

Ярослав Евдокимов родился в городе Ровно

После армии Евдокимов обосновался в Днепропетровске, устроился на шинный завод, параллельно выступал в ресторанах, постепенно оттачивая мастерство певца. А затем вместе с возлюбленной Ириной певец переехал в Беларусь. Именно там начался его путь к большой славе, Евдокимов работал в Минской филармонии, учился в музыкальном училище имени М. И. Глинки и вскоре получил звание народного артиста Беларуси.

В середине 1990-х певец перебрался в Москву и его карьера стремительно пошла вверх. Евдокимов стал лауреатом престижных фестивалей, гастролировал по многим странам и в 2009 году получил российское гражданство.

Ярослав Евдокимов в 2009 году получил гражданство РФ

Но при этом, артист не забывал об Украине. Он приезжал в нашу страну с концертами, участвовал в фестивалях, а в родном селе Корысть создал музей украинского быта.

Ярослав Евдокимов часто приезжал в Украину

Ярослав Евдокимов подарил слушателям множество хитов, которые любили миллионы слушателей. Среди самых популярных его песен — "Фантазер", "За Дунаем", "Калины куст" и трогательный "Майский вальс".

исполнитель легендарного хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов

Что покойный Ярослав Евдокимов говорил о войне в Украине

В 2019 году в одном из интервью Ярослав Евдокимов высказался по поводу войны на Донбассе. Он обвинял во всем диктатора Владимира Путина и его режим.

исполнитель хита "Фантазер" говорил, что украинцы не простят россиянам войну, а саму Россию назвал "уродливой страной".

Я обвиняю во всем Кремль. Я виню во всем Путина. Я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Потому что украинцы никогда им этого не простят. Никогда. Они погубили молодые жизни… За что? Что, им Донбасс нужен? Им Крым нужен? Россия поср*лась со всем миром из-за этого. Ярослав Евдокимов

Видео с обвинения в адрес Кремля всплыло после начала полномасштабной войны, поэтому концерты Евдокимова стали отменять на территории России.

Публичных высказываний о войне советский артист не делал, но в 2024 году в День матери поздравил в социальной сети свою маму Анастасию, прикрепив видео с хитом "Евровидения-2022" от украинской группы Kalush Orchestra.

Известно, что певец уехал из России и лечился за границей. На своей странице в Instagram он публиковал видео и фотографии из Италии.

Ярослав Евдокимов лечился в Италии

Но как сообщила его директор Наталья Тарабан, скончался Ярослав Евдокимов в Минске от рака. В столице Беларуси и пройдет прощание с певцом, но дата пока уточняется.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас певица Нино Катамадзе и что говорит о войне. Артистка назвала Путина врагом и думала о переезде в Украину.