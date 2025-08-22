"Наїжджав" на Путіна і на Росію: що говорив про війну зірковий співак Євдокимов і де він жив перед смертю

У Росії концерти Євдокимова скасовували через його звинувачення на адресу Кремля

У п’ятницю, 22 серпня, стало відомо, що пішов із життя відомий артист, виконавець радянського хіта "Фантазер" Ярослав Євдокимов. Артист народився в Україні й не забував про своє коріння, попри те, що кар’єру будував у Російській Федерації.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що Ярослав Євдокимов говорив про війну в Україні. Ми дізналися, де перед смертю жив радянський співак і що про нього відомо.

Ярослав Євдокимов — що про нього відомо

Відомий співак Ярослав Євдокимов народився 22 листопада 1946 року в місті Рівне. Дитинство його було непростим, оскільки мама сиділа у в’язниці, а його вихованням займалися бабуся та дідусь. У 1955 році мама забрала Ярослава і вони переїхали до Норильська, де він закінчив музичну школу, потім музичне училище.

Ярослав Євдокимов народився у місті Рівне

Після армії Євдокимов поїхав у Дніпро, де влаштувався на шинний завод, але паралельно виступав у ресторанах, поступово відточуючи майстерність співака. А потім разом із коханою Іриною співак переїхав до Білорусі. Саме там розпочався його шлях до великої слави, Євдокимов працював у Мінській філармонії, навчався у музичному училищі імені М. І. Глінки та невдовзі отримав звання народного артиста Білорусі.

У середині 1990-х співак перебрався до Москви і його кар’єра швидко пішла вгору. Євдокимов став лауреатом престижних фестивалів, гастролював багатьма країнами й у 2009 році отримав російське громадянство.

Ярослав Євдокимов отримав громадянство Росії у 2009 році

Але при цьому артист не забував про Україну. Він приїжджав до нашої країни з концертами, брав участь у фестивалях, а у рідному селі Користь створив музей українського побуту.

Ярослав Євдокимов часто приїзджав в Україну

Ярослав Євдокимов подарував слухачам безліч хітів, які любили мільйони слухачів. Серед найпопулярніших його пісень — "Фантазер", "За Дунаєм", "Калини кущ" та зворушливий "Майський вальс".

Виконавець хіта "Фантазер" Ярослав Євдокимов

Що покійний Ярослав Євдокимов говорив про війну в Україні

У 2019 році в одному з інтерв’ю Ярослав Євдокимов висловився з приводу війни на Донбасі. Він звинувачував у всьому диктатора Володимира Путіна та його режим.

Виконавець хіта "Фантазер" говорив, що українці не пробачать росіянам війну, а саму Росію назвав "потворною країною".

Я звинувачую у всьому Кремль. Я звинувачую у всьому Путіна. Я звинувачую всю цю гоп-компанію кремлівську. Тому що українці ніколи їм цього не вибачать. Ніколи. Вони занапастили молоді життя… За що? Що їм Донбас потрібен? Їм Крим потрібен? Ярослав Євдокимов

Відео зі звинувачення на адресу Кремля випливло після початку повномасштабної війни, тому концерти Євдокимова почали скасовувати на території Росії.

Публічних висловлювань щодо війни радянський артист не робив, але у 2024 році у День матері привітав у соціальній мережі свою маму Анастасію, прикріпивши відео з хітом "Євробачення-2022" від українського гурту Kalush Orchestra.

Відомо, що співак виїхав із Росії та лікувався за кордоном. На своїй сторінці в Instagram він публікував відео та фотографії з Італії.

Ярослав Євдокимов перебував в Італії на лікування

Але як повідомила його директорка Наталія Тарабан, помер Ярослав Євдокимов у Мінську від раку. У столиці Білорусі й пройде прощання зі співаком, але дата наразі уточнюється.

