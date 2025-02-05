Не смог оправиться после страшной аварии: как выглядит могила основателя группы "Песняры" Мулявина

На его могиле установили памятник-скульптуру

Известный музыкант Владимир Мулявин, основатель популярного ансамбля "Песняры", скончался в 2003 году. Трагическая смерть настигла и экс-гитариста группы Аркадия Ивановского. Но память о легендарном музыканте продолжает жить, ведь его творчество остается частью музыкальной истории.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила Владимира Мулявина и что с ним произошло. Мы узнали некоторые факты его биографии.

Чем прославился Владимир Мулявин

Артист Владимир Мулявин родился 12 января 1941 года в Свердловске (Екатеринбург) и с детства любил музыку. В его семье играли на балалайке, домре и гитаре, поэтому Владимир с ранних лет освоил пение и музыкальные инструменты.

Когда отец ушел из семьи, Мулявин, чтобы помочь матери, стал играть на гитаре в переходах и поездах. После окончания семилетней школы, Владимир поступил в Свердловское музыкальное училище, но ушел из него по собственному желанию.

Артист работал в Тюменском областном концертно-эстрадном бюро, филармониях, играл в ансамбле ДК "Уралмаша", а в 1963 году его пригласили на работу в Белорусскую государственную филармонию. Под Минском он проходил военную службу, после которой вернулся в Белорусскую государственную филармонию, где работал одно время гитаристом в коллективе Ю. М. Антонова.

Владимир Мулявин в молодости

А в 1970 году Мулявин создал ансамбль "Песняры", который исполнял белорусские народные песни в современной аранжировке, а также песни советских композиторов. Музыкантов приглашали на телевидение, гастроли и крупные концертные площадки. "Песняры" даже стали первыми из числа коллективов, выступавших в США.

Владимир Мулявин создал ансамбль "Песняры"

Кстати, первые гастроли "Песняров" прошли не в Беларуси, а в Украине, а первой песней ансамбля стала композиция: "Чаму же мне ня пець". Группа стала известна широкой аудитории благодаря песням: "Косил Ясь конюшину", "Белоруссия", "Вологда", "За полчаса до весны", "Беловежская пуща" и многими другими.

Владимир Мулявин выжил в страшной аварии, но был парализован

Как выглядит могила Владимира Мулявина и что с ним произошло

Легендарный музыкант в мае 2002 года попал в страшную аварию под Минском, после которой оказался прикован к постели, поскольку получил серьезную травму позвоночника. Спустя 8 месяцев Владимир скончался в Москве в военном клиническом госпитале, не сумев оправиться после ДТП.

Как выглядит могила Владимира Мулявина

Похоронили главного "Песняра" в Минске на Восточном кладбище. На его могиле установили массивный памятник-скульптуру из гранитной глыбы, которая изображает Мулявина с гитарой в руках. Вместе с ним, под одной надгробной плитой, покоится и его третья супруга Светлана Пенкина.

Владимир Мулявин умер в 62-летнем возрасте

Владимир Мулявин похоронен в Минске

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила "отца русского регги" Барыкина. Памятник в полный рост ему оплатила Пугачева.