Памятник в полный рост, оплаченный Пугачевой: как выглядит могила "отца русского регги" Барыкина и от чего умер

Ему поставили скульптуру в полный рост с любимой гитарой

Известный певец Александр Барыкин, которого еще называют "отцом русского регги" скончался в возрасте 59 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище, где покоится и советский актер Леонид Куравлев — звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с автором хитов "Букет", "За той рекой" и "Аэропорт" Александром Барыкиным и как выглядит его могила. Организацией его похорон занимался лично Иосиф Кобзон, а памятник оплатила Алла Пугачева.

Чем прославился Александр Барыкин

Российский артист родился в 1952 году в поселке Березово Тюменской области, а затем вместе с семьей переехал в подмосковный город Люберцы, где получил среднее образование. С детства он мечтал о сцене, поэтому еще будучи старшеклассником организовал первую группу "Аллегро" и выступал на различных танцевальных площадках.

Александр Барыкин в молодости

Но профессиональную карьеру певца начал лишь в 1973 году с ВИА "Москвичи". Тогда впервые на сцене прозвучала и написанная Александром песня "В детстве слышал я сказку". В группе он работал три месяца, потом был участником ансамбля "Веселые Ребята", в которую входила и Пугачева. Также Барыкин пел в "Самоцветах" и "Жемчуге".

Александр Барыкин дружил с Пугачевой и пел с ней в одной группе

В 1980 году совместно с экс-гитаристом "Самоцветов" Владимиром Кузьминым Барыкин организовал рок-группу "Карнавал", которая стала очень популярной в СССР. В тот период Барыкин увлекся стилем регги. Но потом между певцом и Кузьминым случился разлад и группа "Карнавал" в результате судовых разбирательств осталась за Барыкиным, но ему пришлось набирать новый состав. Но группа со временем распалась.

Александр Барыкин

Артист активно занимался развитием карьеры, участвовал в "Голубом огоньке" и обрел всесоюзную известность. Самые популярные его композиции это "Букет", "Чудо-остров", "Аэропорт", "20:00".

От чего умер Александр Барыкин и как выглядит его могила

"Отец русского регги" Александр Барыкин скончался в марте 2011 года. За полгода до этого певец пережил острый гипертонический криз. На гастролях в Оренбурге ему стало плохо и сразу после концерта его увезли на "скорой" в больницу, где сделали операцию. Но утром артиста не стало, он скончался от повторного обширного инфаркта.

Александр Барыкин умер после концерта

Похоронили его на Троекуровском кладбище на 6-м участке. На его могиле установили красивую фигуру из гранита, где Барыкин изображен с любимой гитарой, а на камне вырезали крест. "Я снова с музыкой своей", — выбито на надгробии. Композиция выполнена вручную из цельного камня.

Александр Барыкин похоронен на Троекуровском кладбище

Памятник был установлен за личные средства Аллы Пугачевой, ведь Барыкин был ее давним и хорошим другом, только на сами похороны артиста она не пришла. В СМИ пишут, что памятник Примадонне обошелся в 3 миллиона рублей, хотя некоторые источники пишут, что в 2 миллиона рублей.

Памятник Барыкину оплатила Алла Пугачева

Как выглядит могила Александра Барыкина

"Телеграф" писал ранее, как выглядит памятник кумиру СССР и сердцееду Александру Абдулову. Могилу актера прижала 10-тонная глыба.