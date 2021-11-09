Порошенко переписав із себе велику частку каналів: "хід конем" спантеличив українців

Порошенко продав свої канали журналістам.

Попередній президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко продав телеканали "Прямий" та "5 канал". 100% корпоративних прав набув медіа-холдинг "Вільні медіа".

Спільну заяву телеканалів оприлюднено у понеділок, 8 листопада.

Нові власники заявили, що їхня мета – зберегти свободу слова в країні та не допустити репресій проти незалежних ЗМІ.

У самому медійному просторі неоднозначно прийняли таку новину. Журналісти зауважили, що тепер телеканали Порошенка належать його депутатам.

"Таким чином, юридично телеканалами володіє не Петро Порошенко, а один великий колективний Порошенко", — пише журналіст Євген Куксін у своєму Телеграм-канал.

Журналіст "Детектор медіа" Отар Довженко запитав, "чому серед медійників, взятих у співвласники, лише одна людина з "Прямого" (з "5 каналу" троє), і чому Порошенко в такий дивний спосіб залишив собі 10%".

У пропрезидентській партії "Слуга народу" припускають, що таким чином Порошенко рятується від закону про олігархів.

"Вдруге за рік Порошенко переписав свої телеканали. Перший раз на себе, коли злякався санкцій РНБО. А зараз на журналістів зі своїх каналів, коли злякався антиолігархічного закону", — написала у Телеграм-каналі нардеп Юлія Гришина.

"Нардеп Порошенко визнав закон про олігархів і власне себе олігархом. Антіолігархічний закон ще навіть не набув чинності, а колишній президент уже намагається виконати його норми", — повідомив нардеп Олександр Качура.

Ще один "слуга народу" Данило Гетьманцев прокоментував продаж каналів і згадав про податки: " Сподіваюся, з угоди не забули сплатити податки як минулого разу, а сама угода не є фіктивною".

Щодо прихильників Порошенка, то вони із захопленням ухвалили таке рішення п’ятого президента і називають це "хід конем".

Слід також зазначити, що 5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про закон про олігархів, остаточно ухвалений Верховною Радою 3 листопада.

Згідно з цим документом, одним із критеріїв для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ.