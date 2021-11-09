Порошенко переписал с себя большую долю каналов: "ход конем" озадачил украинцев

Порошенко продал свои каналы журналистам.

Предыдущий президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал телеканалы "Прямой" и "5 канал". 100% корпоративных прав приобрёл медиа-холдинг "Вільні медіа".

Совместное заявление телеканалов обнародовано в понедельник, 8 ноября.

Новые владельцы заявили, что их цель – сохранить свободу слова в стране и не допустить репрессий против независимых СМИ.

В самом же медийном пространстве неоднозначно приняли такую новость. Журналисты подметили, что теперь телеканалы Порошенко принадлежат его депутатам.

"Таким образом, юридически телеканалами владеет не Петр Порошенко, а один большой коллективный Порошенко", — пишет журналист Евгений Куксин в своем Телеграм-канал.

Журналист "Детектор медиа" Отар Довженко задался вопросом, "почему среди медийщиков, взятых в совладельцы, только один человек из "Прямого" (из "5 канала" трое), и почему Порошенко таким странным способом оставил себе 10%".

В пропрезидентской партии "Слуга народа" предполагают, что таким образом Порошенко спасается от закона об олигархах.

"Второй раз за год Порошенко переписал свои телеканалы. Первый раз на себя, когда испугался санкций СНБО. А сейчас на журналистов со своих каналов, когда испугался антиолигархического закона", — написала в Телеграмм-канале нардеп Юлия Гришина.

"Нардеп Порошенко признал закон об олигархах и собственно себя олигархом. Антиолигархический закон еще даже не вступил в силу, а бывший президент уже пытается выполнить его нормы", — сообщил нардеп Александр Качура.

Еще один "слуга народа" Данил Гетманцев прокомментировал продажу каналов и вспомнил о налогах: "Надеюсь, со сделки не забыли заплатить налоги, как прошлый раз, а сама сделка не является фиктивной".

Что касается сторонников Порошенко, то они с восторгом приняли такое решение пятого президента и называют это "ход конем".

Следует отметить, что Порошенко был владельцем "5 канала" с начала его вещания – с 2003 года. О покупке канала "Прямой" стало известно в феврале 2021 года. Тогда Порошенко заявил, что купил его у бывшего народного депутата Владимира Макеенко "за большие деньги".

Следует также отметить, что 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о законе об олигархах, окончательно принятый Верховной Радой 3 ноября.

Согласно этому документу, одним из критериев для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ.