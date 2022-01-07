На протестах в Казахстане много погибших и задержанных, а одного курсанта обезглавили: детали

Официальных итоговых данных по погибшим пока нет.

Из-за перебоев с интернетом в стране и разрозненности данных из регионов точное количество жертв протестов, переросших в силовое противостояние, оценить сложно — известно, что счет пострадавших идет на сотни, а погибших — на десятки с обеих сторон.

На вечер 6 января было известно про более чем 740 раненых со стороны силовиков и 18 погибших.

Накануне сообщалось о более чем 60 людях в реанимации. Также появилась информация о силовиках найденных с отрезанными головами. Снова возникла такая информация ранним утром 7 января, со ссылкой на первого замглавы администрации президента Даурена Абаева сообщается про курсанта с отрезанной головой. Он заявил, что целью радикалов являются именно силовики. Дополнительных источников, которые бы подтвердили слова Абаева нет.

В сети также появилось видео предположительно нападения на академию погранслужбы в Алматы. Сообщается также о смерти руководителя академии.

Среди гражданского населения также есть жертвы — погиб журналист одного из телеканалов, сообщается о раненых участниках мирного протеста.

Силовики отчитались о гибели 26 вооруженных людей со стороны радикалов и 18 раненых. Количество жертв может вырасти — в Алматы продолжается перестрелка.

Что касается задержаний, то данные также разнятся. Сообщается о трех тысячах человек. В Алматы отчитались о задержании 70 боевиков и 30 мародеров.

Напомним, протесты начались еще 2 января. В стране резко взлетела стоимость газа для авто — вдвое. Протесты переросли в вооруженные беспорядки, несмотря на то, что правительство ушло в отставку и были предложены меры по контролю цен на топливо на полгода.

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В Актобе, Атырау, Алматы противостояния переросли в силовые, в некоторых городах захватили городские или областные акиматы (администрации). В итоге президент Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза Казахстана и занял его сам. Он также обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. Войска уже вошли в Казахстан.

Как ранее писал "Телеграф", генпрокуратура Казахстана пригрозила участникам протестов мерами вплоть до пожизненного заключения и лишения гражданства.