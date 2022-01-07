Йде зачистка, протестувальникам загрожують довічним: що зараз відбувається у Казахстані

Точних даних про загиблих та постраждалих немає.

У Казахстані вже п’ятий день продовжує розгортатися протестна ситуація — до країни введено війська ОДКБ, оголошено "червоний" рівень терористичної небезпеки.

Про це повідомляють казахські ЗМІ.

Під час проведення антитерористичної операції в Казахстані силовики можуть не лише оглядати людей, машини та їхні речі, а й проникати у приміщення та контролювати переговори та інформацію.

У казахській Адміністрації президента заявили, що адмінбудівлі контролюються урядом. На території країни виставлено 70 цілодобових блокпостів. Генпрокуратура Казахстану звернулася до людей із проханням зберегти записи, аби ідентифікувати учасників заворушень. Їм може загрожувати довічне чи позбавлення громадянства.

Також з’явилися повідомлення, що на боці протестувальників могли бути снайпери та міг використовуватися власний зв’язок.

7 січня президент Казахстану Касим-Жомрат Токаєв планує звернутися до народу з інформацією щодо ситуації в країні. В Адміністрації Токаєва також виступили із заявою під силу ОДКБ, розповівши, що вони виконують миротворчу місію, а солдати "не займаються ліквідацією бойовиків".

Що відбувається у містах Казахстану

Алмати

В Алмати, де розгорнулися найзапекліші бої на вулицях і був спалений акімат міста, триває операція зачистки міста від протестувальників і мародерів. Пересування авто дозволено лише на держномерах та з відповідними документами. На площі Республіки військові попереджають присутніх про швидкий початок зачистки, повідомляють про автоматні черги. У місті продовжуються проблеми з інтернетом, перебої з постачанням продуктів. Повідомляється про 3 тисячі затриманих

Актау

В Актау на центральній площі продовжують перебувати люди, їх близько тисячі людей. Проблеми з роботою інтернету у мобільних операторів та готівкою.

Караганда

За попередньою інформацією, у місті — черги до банків та магазинів, чергують посилені наряди поліції.

Тараз

До міста прибули сили ОДКБ. У місцевій міськраді розташувався штаб, входи в палаючі будівлі перекриті.

Як раніше писав "Телеграф", у Казахстані протести спалахнули ще 2 січня через підвищення вартості газу, але вони переросли у стихійні заворушення на вулицях великих міст.