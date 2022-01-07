У мережі пішли чутки про втечу Назарбаєва та затримання його племінника: що з цього правда

У країні залишилися старший брат Назарбаєва та племінник — казахський генерал

У Казахстані, де дали команду стріляти в протестувальників без попередження та на поразку, з’явилися чутки про затримання першого заступника голови Комітету національної безпеки Республіки Самата Сатібалдіули Абіша. Військовий є не лише високопосадовцем, а й племінником першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який нібито втік із країни.

Про це повідомляє джерело місцевого ЗМІ Orda.kz.

У Казахстані пишуть, що Абіша затримали в Алмати. Втім, згодом ЗМІ спростували цю інформацію: військовий і родич Назарбаєва хоч і звільнений, але поки що на волі.

Сам Нурсултан Назарбаєв, який керував країною 30 років, із сім’єю вже покинув Казахстан: ЗМІ з посиланням на достовірні джерела пишуть, що перший президент нібито вирушив на лікування за кордон. У країні на момент виходу новини, окрім племінника, залишається лише старший брат колишнього президента Болат Назарбаєв.

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Ким є племінник першого президента

43-річний Самат Сатибалдіули Абіш – син молодшого брата Нурсултана Назарбаєва, має звання генерал-лейтенанта. Службу розпочинав у 2000-х на посадах офіцерського складу в органах Комітету національної безпеки Республіки Казахстан. Його кар’єра дуже стрімко йшла вгору: з 2006 до 2008 року він був головою Комітету реєстраційної служби Міністерства юстиції Республіки Казахстан, з 2011 — був начальником департаменту Комітету національної безпеки Астані. А у 2015 році він став першим заступником голови Комітету національної безпеки Республіки Казахстан.

У відставку племінника першого президента відправили 5 січня – на четвертий день протестів у Казахстані. Його посаду обійняв нинішній президент Касим-Жомарт Токаєв.

Як раніше писав "Телеграф", у Казахстані протести спалахнули ще 2 січня через підвищення вартості газу, але вони переросли у стихійні заворушення на вулицях великих міст.

Нагадаємо, глава "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко впевнений — знаходження російських військ у Казахстані може обернутися для останнього непоправними наслідками. Серед іншого експерт називає такими втрату незалежності та перетворення на квазідержаву.