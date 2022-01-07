В сети пошли слухи о бегстве Назарбаева и задержании его племянника: что из этого правда

В стране остались старший брат Назарбаева и племянник — казахский генерал

В Казахстане, где дали команду стрелять в протестующих без предупреждения и на поражение, появились слухи о задержании первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Самата Сатыбалдыулы Абиша. Военный является не только высокопоставленным чиновником, но и племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который якобы бежал из страны.

Об этом сообщают источники местного СМИ Orda.kz.

В Казахстане пишут, что Абиша якобы задержали в Алматы. Впрочем, спустя какое-то время СМИ опровергли данную информацию: военный и родственник Назарбаева хоть и уволен, но пока на свободе.

Сам Нурсултан Назарбаев, который руководил страной 30 лет, с семьёй уже покинул Казахстан: СМИ, со ссылкой на достоверные источники, пишут, что первый президент якобы отправился на лечение зарубеж. В стране на момент выхода новости, помимо племянника, остается только старший брат бывшего президента Болат Назарбаев.

Кем является племянник первого президента

43-летний Самат Сатыбалдыулы Абиш — сын младшего брата Нурсултана Назарбаева, имеет звание генерал-лейтенанта. Службу начинал в 2000-х на должностях офицерского состава в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Его карьера очень стремительно шла вверх: с 2006 по 2008 годы он являлся главой Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан, с 2011 — был начальником департамента Комитета национальной безопасности Астане. А в 2015 году он стал первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

В отставку племянника первого президента отправили 5 января — на четвертый день протестов в Казахстане. Его пост занял нынешний президент Касым-Жомарт Токаев.

Как ранее писал "Телеграф", в Казахстане протесты вспыхнули еще 2 января из-за повышения стоимости газа, но они переросли в стихийные беспорядки на улицах крупных городов.

Напомним, глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко уверен — нахождение российских войск в Казахстане может обернуться для последнего непоправимыми последствиями. Среди прочего эксперт называет таковыми потерю независимости и превращение в квазигосударство.