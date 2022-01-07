"Навіщо миротворцям така техніка?" Росія перекидає до Казахстану нові комплекси РЕБ (фото)
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Подібні установки вже застосовувалися проти ЗСУ на Донеччині.
В охоплений протестами Казахстан продовжується перекидання російських військ, які входять туди в рамках місії ОДКБ на запит президента країни Касима-Жомрата Токаєва. Серед колон бойової техніки було помічено і новітній комплекс РЕБ.
На це вказав український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Йдеться про установку РБ-341В "Леєр-3", яку вдалося впізнати на одному з фото. Цаплієнко каже, що вони здатні втручатися у роботу мобільних мереж супротивника і вже показували себе на Донбасі.
"Тисячі українських солдатів отримували такі фальшиві СМСки з деморалізуючими текстами", — написав він, прикріпивши фото з повідомленнями, які масово розсилалися військовослужбовцям ЗСУ під Донецьком.
У зв’язку з цим журналіст задався питанням про те, навіщо "миротворчому контингенту" подібні установки, які завдання вони там виконуватимуть і проти кого їх збираються застосовувати.
Як повідомлялося раніше, протести в Казахстані почалися 2 січня через різке зростання цін на автомобільний газ, але потім протестувальники вимагали відставки влади та нових вільних виборів президента та парламенту.
Пізніше ситуація загострилася і в країні сталися запеклі зіткнення між демонстрантами та силовиками. На тлі цього в деяких містах була роззброєна поліція та захоплені будівлі місцевих адміністрацій.
6 січня влада запросила допомоги від ОДКБ, після чого в Казахстан почалося швидке перекидання військ з Росії.
7 січня Токаєв виступив зі зверненням, в якому заявив, що не вестиме переговори з протестувальниками і наказав силовикам відкривати вогонь на поразку у разі невиконання вимог влади. Попри це демонстрації продовжуються.
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