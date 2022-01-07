Укр

"Зачем миротворцам такая техника?" Россия перебрасывает в Казахстан новейшие комплексы РЭБ (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Леер-3" способен вмешиваться в работу мобильных сетей
"Леер-3" способен вмешиваться в работу мобильных сетей

Подобные установки уже применялись против ВСУ на Донбассе.

В объятый протестами Казахстан продолжается переброска российских войск, которые входят туда в рамках миссии ОДКБ по запросу президента страны Касыма-Жомрата Токаева. Среди колонн боевой техники был замечен и новейший комплекс РЭБ.

На это указал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Речь идет об установке РБ-341В "Леер-3", которую удалось опознать на одном из фото. Цаплиенко говорит, что они способны вмешиваться в работу мобильных сетей противника и уже показывали себя на Донбассе.

РБ-341В "Леер-3"
РБ-341В "Леер-3"

"Тысячи украинских солдат получали вот такие фальшивые СМСки с деморализующими текстами", — написал он, прикрепив фото с сообщениями, которые массово рассылались военнослужащим ВСУ под Донецком.

Пример сообщений, разосланных украинским военным на Донбассе
Пример сообщений, разосланных украинским военным на Донбассе

В связи с этим, журналист задался вопросом о том, зачем "миротворческому контингенту" подобные установки, какие задачи она там будет выполнять и против кого ее собираются применять.

Как сообщалось ранее, протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого роста цен на автомобильный газ, но затем протестующие потребовали отставки властей и новых свободных выборов президента и парламента.

Позже ситуация накалилась и в стране произошли ожесточенные столкновения между демонстрантами и силовиками. На фоне этого в некоторых городах была разоружена полиция и захвачены здания местных администраций.

6 января власти запросили помощи от ОДКБ, после чего в Казахстан началась спешная переброска войск из России.

7 января Токаев выступил с обращением, в котором заявил, что не будет вести переговоры с протестующими и отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение в случае невыполнения требований властей. Несмотря на это демонстрации продолжаются.

Теги:
#Россия #Казахстан #Андрей Цаплиенко
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