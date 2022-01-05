"Не виходьте з дому": МЗС дало поради українцям в Казахстані у зв'язку з масовими протестами

Громадян України просять дотримуватися вказівок влади та зайвий раз не виходити з дому

У Казахстані з 2 січня не вщухають масові протести, які охопили країну на фоні суттєвого подорожчання скрапленого газу. У багатьох містах не обійшлося без сутичок з силовиками, застосування військової техніки та навіть авіації і, звісно ж, сотень постраждалих громадян з обох сторін.

На фоні цього Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям, які перебувають на території Казахстану та можуть постраждати в ході акцій протесту.

Так, нашим громадянам МЗС радить:

слідкувати за розвитком ситуації в країні;

бути пильними та обережними;

неухильно дотримуватися вказівок та розпоряджень влади та правоохоронців;

зайвий раз не виходити з помешкань;

завжди мати при собі документи, які посвідчують особу;

зареєструватися в електронній системі "ДРУГ".

На випадок проблем, які потребують негайної консульської допомоги, слід звертатися за такими номерами: +7 705 755 66 10 (Посольство України в Республіці Казахстан, або +38 044 238 16 57 (Цілодобова "гаряча лінія" МЗС України).

Нагадаємо, що мирні "газові" протести у Казахстані за декілька днів переросли у заворушення та сутички, у зв’язку з чим влада країни ввела надзвичайний стан у Нур-Султані, Алмати та двох регіонах.

Попри те, що казахський уряд пішов у відставку, а протестувальникам пообіцяли регулювати ціни на пальне, жителі Казахстану не заспокоїлися і знову вийшли на вулиці — в Алмати захопили та підпалили будівлю міськради та прокуратуру.