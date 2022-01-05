Рус

"Не виходьте з дому": МЗС дало поради українцям в Казахстані у зв'язку з масовими протестами

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
9
Протести в Казахстані не вщухають - куди звертатись українцям Новина оновлена 05 січня 2022, 16:12
Протести в Казахстані не вщухають - куди звертатись українцям

Громадян України просять дотримуватися вказівок влади та зайвий раз не виходити з дому

У Казахстані з 2 січня не вщухають масові протести, які охопили країну на фоні суттєвого подорожчання скрапленого газу. У багатьох містах не обійшлося без сутичок з силовиками, застосування військової техніки та навіть авіації і, звісно ж, сотень постраждалих громадян з обох сторін.

На фоні цього Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям, які перебувають на території Казахстану та можуть постраждати в ході акцій протесту.

Так, нашим громадянам МЗС радить:

  • слідкувати за розвитком ситуації в країні;
  • бути пильними та обережними;
  • неухильно дотримуватися вказівок та розпоряджень влади та правоохоронців;
  • зайвий раз не виходити з помешкань;
  • завжди мати при собі документи, які посвідчують особу;
  • зареєструватися в електронній системі "ДРУГ".

На випадок проблем, які потребують негайної консульської допомоги, слід звертатися за такими номерами: +7 705 755 66 10 (Посольство України в Республіці Казахстан, або +38 044 238 16 57 (Цілодобова "гаряча лінія" МЗС України).

Нагадаємо, що мирні "газові" протести у Казахстані за декілька днів переросли у заворушення та сутички, у зв’язку з чим влада країни ввела надзвичайний стан у Нур-Султані, Алмати та двох регіонах.

Попри те, що казахський уряд пішов у відставку, а протестувальникам пообіцяли регулювати ціни на пальне, жителі Казахстану не заспокоїлися і знову вийшли на вулиці — в Алмати захопили та підпалили будівлю міськради та прокуратуру.

Теги:
#Україна #Казахстан #Гаряча лінія #МЗС #Протести #силовики
В Алмати горять машини
Новини СНД
Протестувальники відбирають автомати та палять будівлі, військові забирають поранених: у Казахстані — справжнє "поле бою" (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Алмати горять машини
Протестувальники відбирають автомати та палять будівлі, військові забирають поранених: у Казахстані — справжнє "поле бою" (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Скільки коштуватиме нерухомість в Україні у 2022 році
Ринок нерухомості завмер в очікуванні: що буде з цінами на квартири у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Дакар-2022
Україна на "Дакарі": хто і на чому ганяє пустелею на престижному ралі-рейді
Дата публікації
Категорія
Олена Бліновська – автор популярного марафону
Інфоц**анка чи реальний бізнес-тренер? Хто така Олена Бліновська та чому всі обговорюють її інтерв’ю Собчак
Дата публікації
Категорія
Виявити "Флурону" можна лише за результатами тестування на коронавірус та грип
Новий вірус "Флурона" атакує Європу: головні симптоми, тяжкість хвороби та способи захиститися