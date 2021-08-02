В Армении назначили пророссийского премьер-министра - кто такой Никол Пашинян

Никол Пашинян, которого парламент Армении в мае не избрал на пост премьер-министра республики, получил эту должность.

Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте президента Армении.

Никол Пашинян уже занимал эту должность с мая 2018 года, но покинул свой пост после череды протестов. 25 апреля 2021 года он опубликовал соответствующее видеообращение.

Конфликт между Пашиняном и армянской оппозицией начался из-за трехстороннего заявлений от Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

20 июня 2021 года в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в которых большинство кресел получила партия Пашиняна.

С тех пор Пашинян был исполняющим обязанности премьер-министра. Между тем, на границе Армении и Азербайджана произошло очередное обострение ситуации.

В нарастающем конфликте в Карабахе Пашинян предложил разместить российские погранвойска вдоль границы государств. Обе стороны уже заявили о пострадавших и жертвах в ходе конфликта.

Ранее "Телеграф" писал, что Никол Пашинян уже обращался к России с просьбой об оказании помощи, в том числе и военной.