Журналист и военный обозреватель Денис Попович анализирует происходящее в Казахстане и объясняет разницу между протестами и вооруженным противостоянием в разрезе внутренней ситуации в стране.

МОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ СИТУАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

1. Протесты 2-5 января носили исключительно внутренний характер, они возникли по целому ряду причин, но триггером стало повышение цен на газ. Никакой идеологии в этих протестах не было – просто снизьте цены на газ и уберите Нурсултана (Елбасы), который продолжал влиять на процессы и порядком всем надоел.

2. Власть в Казахстане, как в любой автократической системе, существовала в отрыве от народа и народом избрана не была (это важно, мы позже к этому вернемся). Елбасы, в рамках трансфера постепенно передавал полномочия Токаеву, который был посажен в кресло президента путем формальной процедуры выборов, а реально – волей Назарбаева.

3. На протесты наложилась война кланов в Казахстане. В рамках этой войны Токаев решил воспользоваться ситуацией, чтобы убрать Елбасы, который имел поддержку части силовиков.

4. Цели Токаева ситуативно совпали с требованиями народных масс – убрать Назарбаева, снизить цены на газ. Он эти требования выполнил. Протест де-факто завершился, когда по всей стране начали валить памятники Назарбаеву. Все, что произошло дальше – никакого касательства к протестам не имеет.

5. Токаев оказался в ситуации, когда он не мог опираться на поддержку народа (а мы помним, что фактически ее у него не было!), а лояльность силовиков, часть из которых поддерживали Елбасы, ему была неизвестна. В такой ситуации полная анархия и потеря власти (а может, и жизни) – дело считанных дней, а может и часов. В этой ситуации было принято решение обратиться к Путину, чтобы удержаться на российских штыках.

6. У Путина не ожидали такого быстрого распада в Казахстане и до поры до времени ждали развития ситуации. Просьба Токаева ускорила события.

7. Планы по оккупации Казахстана, очевидно, давно лежали на столе в российском Генштабе, но ситуация требовала срочного вмешательства, поэтому решили задействовать десант, как части быстрого реагирования.

8. В настоящее время мы видим, как Токаев зачищает "поляну" от людей Назарбаева. Одновременно российские войска занимают ключевые позиции в стране, а местные силовики ведут бои с людьми, которые непонятно кого представляют, но им раздают оружие. А если раздают оружие, значит, есть и организаторы. Третья сила.

9. Развитие ситуации зависит от ряда факторов. Первый. Есть ли у Токаева кадровый ресурс, чтобы "закрыть" ключевые ведомства? Готовы ли эти ведомства подчиняться? Как далеко русские готовы зайти в вопросе оккупации Казахстана и насколько местные готовы этому противостоять. При этом в условиях российской оккупации даже кристаллизация власти Токаева ничего не гарантирует, поскольку за его спиной нет поддержки, кроме войск ОДКБ.

10. Пока наблюдаем. Но боюсь, дело идет к войне. Пришел черед Казахстана.

Пост Дениса Поповича

Ситуация в Алматы в разгар протестов