Путін після введення військ до Казахстану згадав про Україну (відео)

У Кремлі казахських активістів назвали терористами, котрі навчалися за кордоном

На засіданні Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) 10 січня президент РФ Володимир Путін, який увів у охоплений протестами Казахстан російську армію, зробив заяву. Крім того, що активістів він назвав бойовиками, які нібито пройшли терористичну спецпідготовку за кордоном, лідер країни-агресора не змарнував нагоду згадати і про Україну.

Так, за словами Путіна, у Казахстані використали "майданні технології", які нібито спостерігалися в українських містах у 2014 році.

"Активно застосовувалися властиві майданним технологіям елементи силової та інформаційної підтримки протестів", — заявив Путін, говорячи про заворушення в Казахстані.

У Кремлі вважають, що протести влаштували активісти, незадоволені ситуацією на газовому ринку, а продовжили вже інші люди — "терористи, які напали зі зброєю на державу і мають досвід у гарячих точках".

Путін також сказав, що його армія залишиться в Казахстані стільки, скільки нібито потрібно.

Путін про Казахстан та Україну

Зазначимо, що під час виступу президента країни Касіма-Жомарта Токаєва на цій же нараді стала повністю відома позиція влади, яка, втім, спричинила хвилю жартів та обурень з боку інтернет-користувачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає найбільше місто Казахстану — Алмати — через тиждень масових протестів і після військової зачистки.

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