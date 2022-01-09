Протесты в Казахстане: в Турции заговорили о создании "совместных сил тюркских стран"

Организация тюркских стран проведет министерскую встречу уже на днях.

Ситуация в Казахстане и ввод туда войск ОДКБ не остались без внимания наблюдателей с других стран. В частности в Турции уже прозвучали призывы о создании совместной армии тюркских стран, которая сможет дать быструю реакцию на подобные события в будущем.

Об этом пишет Turkiye Gazetesi со ссылкой на слова турецкого бригадного генерала в отставке Юселя Карауза.

Он считает необходимым для Организации тюркских государств немедленно отправить в страну наблюдателей для оценки ситуации. Также он говорит, что главам МИД стран-участниц стоит провести встречу, на которой обсудить и предпринять "реальные шаги"

"Следует немедленно создать Совместные тюркские силы", — сказал он.

Карауз говорит, что тюркским государствам необходимо в краткие сроки подготовить юридическую почву для создания военной структуры организации.

"То, что произошло в Казахстане, и, может быть, что-то похуже, может произойти и в соседних географических регионах", — отметил он.

Напомним, в состав Организации тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Туркменистан и Венгрия участвуют в ней в качестве наблюдателей.

Стоит отметить, что Казахстан и Турция во время переговоров глав МИД 7 января договорились инициировать внеочередную встречу членов организации. Она должна состояться 11 января.

Как сообщалось ранее, протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года после резкого скачка цен на автомобильный газ, однако позже демонстранты потребовали отставки руководства страны и свободных выборов.

В некоторых регионах после этого произошли ожесточенные столкновения между протестующими и силовиками. Кроме того, на улицах неоднократно фиксировалась активность криминальных группировок и мародеров.

6 января президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев заявил о том, что в стране действуют иностранные группировки и запросил помощи в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Первой на призыв откликнулась Россия, которая начала переброску своих войск в страну.

Кроме того, Токаев сообщил, что отдал силовикам приказ стрелять на поражение в случае невыполнения требований властей.