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Протести в Казахстані: у Туреччині заговорили про створення "спільних сил тюркських країн"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Силовики на позиціях у Казахстані Новина оновлена 09 січня 2022, 21:30
Силовики на позиціях у Казахстані

Організація тюркських країн проведе міністерську зустріч вже на днях.

Ситуація в Казахстані та введення туди військ ОДКБ не залишилися поза увагою спостерігачів з інших країн. Зокрема, у Туреччині вже прозвучали заклики про створення спільної армії тюркських країн, яка зможе дати швидку реакцію на подібні події в майбутньому.

Про це пише Turkiye Gazetesi з посиланням на слова турецького бригадного генерала у відставці Юселя Карауза.

Він вважає за необхідне для Організації тюркських держав негайно відправити до країни спостерігачів для оцінки ситуації. Також він каже, що главам МЗС країн-учасниць варто провести зустріч, на якій обговорити та здійснити "реальні кроки"

"Слід негайно створити Спільні тюркські сили", — сказав він.

Карауз каже, що тюркським державам необхідно у стислі терміни підготувати юридичний ґрунт для створення військової структури організації.

"Те, що сталося в Казахстані, і, можливо, щось гірше, може статися і в сусідніх географічних регіонах", — зазначив він.

Нагадаємо, до складу Організації тюркських держав входять Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Узбекистан. Туркменістан і Угорщина беруть участь у ній як спостерігачі.

Варто зазначити, що Казахстан та Туреччина під час переговорів глав МЗС 7 січня домовилися ініціювати позачергову зустріч членів організації. Вона має відбутися 11 січня.

Як повідомлялося раніше, протести в Казахстані розпочалися на початку січня 2022 року після різкого стрибка цін на автомобільний газ, проте пізніше демонстранти вимагали відставки керівництва країни та вільних виборів.

У деяких регіонах після цього відбулися запеклі зіткнення між протестувальниками та силовиками. Крім того, на вулицях неодноразово фіксувалася активність кримінальних угруповань та мародерів.

6 січня президент Казахстану Касим-Жомрат Токаєв заявив про те, що в країні діють іноземні угруповання та запросив допомоги в Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). Першою на заклик відгукнулася Росія, яка почала перекидання своїх військ до країни.

Крім того, Токаєв повідомив, що наказав силовикам стріляти на поразку у разі невиконання вимог влади.

Теги:
#Туреччина #Казахстан #Протести
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