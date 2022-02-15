Росія має великі проблеми: з’явилося несподіване пояснення перекидання військ РФ

У Кремлі, вірогідно, "прицінюються" до ймовірного протистояння з Китаєм

Велике скупчення російських військових у небезпечній близькості від України може мати іншу причину, ніж повноцінне вторгнення чи навчання з Білоруссю. Не можна виключати того, що у Москві прораховують ходи на випадок війни з Китаєм.

Такою думкою з "Телеграфом" поділився речник волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

На його думку, повноцінного вторгнення РФ українцям боятися не варто. На це є кілька причин, проте недостатня кількість техніки та особового складу — лише одна з них.

Макарук каже, що у найближчі 5-10 років справжньою загрозою для Росії може стати сусідній Китай. Все тому, що Пекін має свої інтереси та претензії до Кремля, зокрема в географічному плані.

З цим, упевнений волонтер, і пов’язана більшість передислокацій військ до кордону з Україною чи на територію Білорусі.

"Адже тільки практичним шляхом можна з’ясувати, скільки сил і коштів і за якийсь час ти можеш перекинути, — уточнює Михайло Макарук. — І приціл тут не на Україну, а на гіпотетичну війну з Китаєм".

При цьому брязкання зброєю у бік України та спроби налякати Захід для Кремля йдуть "бонусом", резюмує спікер InformNapalm. Проте прямої загрози війни Макарук поки що не бачить.

Більш детально про прогнози експерта щодо військово-політичної ситуації в країні можна прочитати у нашому інтерв’ю: "Україна отримає шанс повернути Крим та Донбас, над самою Росією нависла загроза вторгнення".