У России большие проблемы: появилось неожиданное объяснение переброски войск РФ

В Кремле могут "прицениваться" к вероятному противостоянию с Китаем

Большое скопление российских военных в опасной близости от Украины, возможно, имеет под собой иную подоплеку, нежели полноценное вторжение или учения с Беларусью. Нельзя исключать вариант, что в Москве просчитывают ходы на случай войны с Китаем.

Таким мнением с "Телеграфом" поделился спикер волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

По его мнению, полноценного вторжения РФ украинцам бояться не стоит. На это есть несколько причин, однако недостаточное количество техники и личного состава — лишь одна из них.

Макарук говорит, что в ближайшие 5-10 лет настоящей угрозой для России может стать соседний Китай. Все потому, что у Пекина есть свои интересы и претензии к Кремлю, в том числе в географическом плане.

С этим, уверен волонтер, и связано большинство передислокаций войск к границе с Украиной или на территорию Беларуси.

"Ведь только практическим путем можно выяснить, какое количество сил и средств и за какое-то время ты можешь перебросить, — уточняет Михаил Макарук. — И прицел тут не на Украину, а на гипотетическую войну с Китаем".

При этом бряцанье оружием в сторону Украины и попытки припугнуть Запад для Кремля идут "бонусом", резюмирует спикер InformNapalm. Однако прямой угрозы войны Макарук пока не видит.

Более детально о прогнозах эксперта насчет военно-политической ситуации в стране можно прочесть в нашем интервью: "Украина получит шанс вернуть Крым и Донбасс, над Россией самой нависла угроза вторжения".