Украина получит шанс вернуть Крым и Донбасс, над Россией самой нависла угроза вторжения

Эксперт сделал положительный прогноз для Украины и рассказал, почему Россия не решится на полномасштабное вторжение

Невзирая на позитивную для Украины новость о том, что Россия отводит часть своего войска от наших границ, западные лидеры — президент США Джо Байден и премьер Британии Борис Джонсон — говорят, что ситуация остается очень хрупкой. Некоторые СМИ по-прежнему сообщают о новых планах возможного вторжения России в Украину. Растет и число авиакомпаний, которые на фоне подобных тревожных сообщений останавливают полеты над украинской территорией.

"Телеграф" обговорил со спикером Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаилом Макаруком ситуацию с гипотетическим вторжением, а также российско-украинский конфликт в общем и последние действия Запада (интервью было записано до заявления РФ об отводе части своей техники и военных).

Военный эксперт Михаил Макарук

РФ ничего не сможет с нами сделать, если не будет дестабилизации внутри Украины

– Что сейчас происходит на украино-российской границе?

– Из последнего примечательного – перемещения у села Красный Хутор (Белгородская область РФ), по трассе Белгород-Харьков, артиллерийской колонны, которая двигалась в направлении города Валуйки. Это наиболее интересное для москалей направление: Валуйки-Купянск-Северодонецк. Но наш Генштаб к этому готов.

Так что видим просто возню с попытками перемещения некоторых подразделений. Подтянули вертолеты в рамках учений.

По сути, идет большая игра, в том числе с нагнетанием информационной составляющей.

– Пойдут ли россияне на полноценную военную операцию?

– Сил недостаточно. Недаром уже шутят, что они скоро будут подтягивать к границам с Украиной семьи военнослужащих с детьми. Чтобы показать, как их много. При этом всё это стягивание и перебрасывание – вряд ли только чтобы попугать нас.

Дело в том, что ближайшие 5-10 лет для РФ угрозу – с возможными военными действиями и захватом территорий – представляет Китай. В географическом плане у России там такие же большие проблемы, как были у СССР. Есть такие железнодорожные и автомобильные линии, которые если перерезать, то Дальний Восток окажется в изоляции.

Потому и перебрасывают, к примеру, с Тихоокеанского флота подразделения морской пехоты в Беларусь. Ведь только практическим путем можно выяснить, какое количество сил и средств и за какое-то время ты можешь перебросить. И прицел тут не на Украину, а на гипотетическую войну с Китаем.

Обкатают, думаю, как с Калининграда или Черноморского бассейна перекинуть силы и средства на Тихоокеанский рубеж.

Россияне тренируются, у них свои темы. Заодно нас и Запад попугивают. Но мы, украинцы, их давно не боимся. И на открытое вторжение они не решаться.

– Почему не решаться?

– Они ничего не смогут с нами сделать, если не будет дестабилизации внутри Украины. Нельзя захватить город-миллионник, если там не будет поддержки такой оккупации. А ее нет – и не будет. Чтобы получить такую поддержу, должны быть мощные псевдо-политические организации, а то и откровенно коллаборантские. Но в Украине уже сформировался такой пласт общества, что если ты будешь кричать "Россия, приди!", можно легко и быстро отправиться на встречу с Гиви, "Моторолой" и прочими оккупантами, уже отправленными на тот свет. Простой пример – в Одессе полусепарская организация "Держава" захотела провести митинг. Он продержался около получаса. Пришли пацаны, прошедшие Майдан и АТО – и культурно попросили убрать флаги и палатки. Что "державники" сразу и сделали…

Ну, а то, что происходит сейчас вокруг Украины, весь этот поток сообщений типа "вот-вот и Россия вторгнется", все эти прекращения полетов и отзывы дипломатов – классическая, фундаментальная, колоссальная информационная операция. Когда нами – украинским обществом – играют все. Мне очень в этом смысле нравится интернет-мем. Украина в 2014 году "на нас нападают, всё, капец", а Запад – "глубокая обеспокоенность". Ситуация 2022 года с точностью наоборот: Запад кричит, что россияне вот-вот вторгнутся, а Украина выражает глубокую обеспокоенность. Наше общество ведет себя достаточно разумно. Не поддается панике. И главная проблема среди активной части населения сейчас – как получить оружие, где его купить.

Все уже определились – кто и что будут делать, если вторжение таки случится. Кто будет бежать (сам или с женой, детьми). А кто – останется бить агрессора.

Есть серьезные вопросы касательно пророссийской позиции ряда европейских стран

– А что с возможным обострением на Донбассе, о котором говорит ряд экспертов?

– Там традиционно продолжаются провокации. Но резкого обострения я не прогнозирую. Да, информационные помойки оккупантов полны сообщениями в стиле "украинцы обстреляли то, это", "придут западные ЧВК", "прибыли польские наемники", "весь восьмой полк спецназа". Пытаются провоцировать на локальную битву. Но ничего не выходит. И не выйдет.

– Почему именно эту неделю называют решающей в плане возможной эскалации?

– Сбежался ряд моментов. И окончание Олимпийских игр. И окончание российских учений в Черном море. И окончание российско-белорусских сухопутных военных учений. Понагнетать лишний раз – почему бы и нет? Из серии: а вдруг в Украине что-то сломается, и кто-то напугается. Восемь лет уже мы живем в этом. Не пугались и не собираемся.

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– Но такое впечатление, что нагнетает именно Запад. Особенно США и Великобритания. С чем это связано?

– Дело в том, что в Европе – неоднозначная позиция касательно отношения к РФ. И тут бы я отметил классную работу украинского посла в Германии – Андрея Мельника. Его постоянные призывы к руководству ФРГ предоставить Украине оружие, его публикации о лицемерии Германии, которая не предоставляет украинцам оружие для самообороны против российского военного наступления, тогда как только в 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро поставила товары двойного назначения вызывают серьезный резонанс. Причем не только в украинском и германском обществе, но и вообще в мире. Действительно, возникают серьезные вопросы касательно пророссийской позиции ряда европейских стран – Франции, Германии, Венгрии, Испании. И американцы вместе с британцами путем, в том числе, такого нагнетания, которое мы видим вокруг Украины и России, выстраивают единую позицию коллективного Запада. Правильную позицию. Позицию, что Россия – агрессор. И это должны признать все.

Украине надо воспользоваться грядущей сменой российских элит

– Как события вокруг Украины могут развиваться далее?

– Может какие-то дурачки попытаться раскрутить искусственный "майдан" с целью раскачки ситуации. В итоге – отгребут.

Честно – мне нравится, как действует сейчас украинская власть.

Россияне огласили учения в Черном море. Мы делаем зеркальный шаг – тоже проводим там учения.

Россия оглашает учения в Крыму – мы проводим учения Нацгвардии у админграницы.

Россияне устраивают вместе с белорусами учения в районе Чернобыльской зоны. Спецподразделения нашей Нацгвардии проводят мощные учения там же – но на нашей территории.

Россияне пытаются сделать казус белли (повод для войны) с возможным подрывом "украинскими диверсантами" Крымского моста. Об этих их планах писала и команда InformNapalm, и теперь заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. То есть, мы уже сыграли на опережение. И когда ты вот так кроешь все российские "козыри", агрессор оказывается в тупике. Они просто не знают, что делать дальше. А нам это выгодно. При массовом энергетическом кризисе, который, прежде всего, выгоден РФ, российская власть тратит деньги не на укрепление экономики и поднятия жизненного уровня населения, и даже не на модернизацию армии, а на поддержку всех этих учений, перебросок войск и так далее. На создание видимости "великой и могучей". Фактически – деньги в трубу.

– Чего в обозримом будущем ожидать от всей этой большой геополитической игры, где играют и нами?

– Пока неизвестно. Однозначно лишь то, что для любой украинской власти попытка отмежевания от НАТО – будет равнозначно политическому самоубийству. Как и попытка "подружиться" с Россией. Восемь лет войны никто не забудет. Уверен, что впереди нас ожидает взросление украинского общества, наращивание военного потенциала, реформы СБУ, разведорганов, постепенное развитие экономики.

А в РФ как раз будет усиливаться регресс. Путину – 69 лет, Патрушеву (секретарь Совбеза РФ) – за 70. Их верхушка напоминает ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР – самопровозглашенный орган власти в СССР, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года – прим. ред.). Там тогда тоже сидели дедушки с трусящими руками.

В течение 5-10 лет в России грядет кардинальная смена элит. В результате чего, думаю, мы будем готовы освобождать и Крым, и Донбасс.

Поскольку в РФ, подчеркиваю, далеко не такая хорошая, как убеждают их пропагандисты, социально-экономическая и демографическая обстановка. И башни Кремля – бывшие чекисты и грушники (от ГРУ – Главное разведуправление) опять не против разыграть межэтническую карту. Ту самую, которую разыгрывали, когда приводили Путина к власти. Первая и вторая война с независимой Ичекрией были всячески поддержаны тогда отдельными башнями Кремля для создания нового образа лидера.

– А где в России может в итоге "полыхнуть"?

– Тут вариантов хватает. Как минимум есть такая потенциальная "горячая точка" как Татарстан, который имеет, кстати, своего президента, свою Конституцию. И вообще, если бы не грамотная и дипломатическая политика Ельцина в свое время, Татарстан был бы давно независимым государством. Там есть нефть, промышленность, желание собственной государственности. Есть мощная моноэтническая группа.

А есть еще и Башкоркостан со своими огромными природными ресурсами и моноэтнической группой.

Есть республики Северного Кавказа, которые тоже не против иметь независимость.

Есть Сибирь со своими протестными настроениями в стиле "хватит кормить Москву!". Ведь все деньги уходят именно в Москву. В чем феномен экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, почему за него вышли на протесты?

Суть в том, что люди увидели – есть чиновники, которые способны анализировать и что-то делать для своих регионов. А не просто кормить Москву. И когда в Кремле заметили растущее влияние Фургала, это многим не понравилось. И его по беспределу убрали-арестовали.

Но Москва – это не Россия. Не может один регион жить постоянно хорошо за счет других. Рано или поздно ситуация рванёт.

Напомним, на фоне заявлений о возможном российском вторжении в Украину около трех десятков государств предупредили своих граждан, что им лучше покинуть Украину. Также некоторые авиационные компании прекратили свои рейсы в Киеве. Канада, США и Австралия временно "перебросили" дипломатов из своих консульств в Киеве – во Львов.

А в Министерстве инфраструктуры Украины вынуждены комментировать слухи о закрытии авиасообщения в Украине. В ведомстве уверяют, что государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, а информация о закрытии воздушного пространства не соответствует действительности.