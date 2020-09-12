Хабаровск не сдается: в городе опять прошла акция протеста в поддержку бывшего губернатора (Видео)

В Хабаровске прошел 64-й день протестов, люди вновь вышли на улицы с лозунгами в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, а также с призывами отправить президента РФ Владимира Путина в отставку.

По данным Сибирь.Реалии, сегодняшняя акция собрала около шести тысяч человек – больше, чем в прошлую субботу.

Правда, пресс-служба администрации города успела сообщить, что на площадь Ленина вышло только 700 протестующих, и число участников протеста "продолжает снижаться".

Хабаровск не утихает.

По крайней мере теперь никто не спрашивает у властей разрешения на демонстрации. pic.twitter.com/hxBMJHesto — Омбудсмен Дальнего Востока (@Far_East_Russia) September 12, 2020

Кроме того, городские власти отметили, что с 11 июля зарегистрировано 4 131 административное правонарушение участникам автопробегов, сотрудники полиции составили 178 протоколов об административных правонарушениях, а 23 человека были арестованы.

С 9 июля протесты в Хабаровске проходят ежедневно, наиболее массовые по субботам. После снятия в регионе ограничений на массовые мероприятия, которые были введены из-за пандемии коронавируса, организаторы протеста в поддержку Фургала подали уведомление в мэрию города о проведении митинга 12 сентября с 70 тысячами участников, однако, по данным Медузы, его так и не согласовали "из-за проведения другого мероприятия".

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".