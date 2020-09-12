Протесты в Беларуси: за прошедшие сутки на акциях задержали более 30 человек

В Беларуси на акциях протеста за вчерашний день задержали 32 человека. Об этом сообщает издание TUT.BY со ссылкой на пресс-службу МВД.

"11 сентября силовики задержали 32 человека в ходе общественно-политических массовых мероприятий. 18 из них оставлены в местах временного содержания до суда", - отмечается в сообщении.

В пятницу МВД насчитало 13 протестных акций в трех регионах страны. Общая их численность "не превысила 450 человек". А вот в акциях в "поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 12 массовых мероприятий в 5 регионах страны. В них приняло участие около 800 человек", утверждают белорусские правоохранители.

Также издание сообщает, что в Минске сегодня отмечают День города. По решению городских властей, в этом году в связи с эпидситуацией народные гуляния отменены. Вместе с тем власти призвали жителей Минска принять участие в субботниках. Перед их началом Мингорисполком обещает митинги в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".