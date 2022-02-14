Угроза вторжения России: украинцам рассказали, ждать ли ракетных ударов по жилым домам

Нашей стране будет чем ответить в случае атаки, но ракетные удары маловероятны.

Украине, которой грозит полномасштабное вторжение России, предоставляют недостаточно оружия, однако страна готова к отражению возможных ударов, в том числе авиа. Однако, по мнению украинского нардепа, экс-полковника СБУ и киборга Романа Костенко, ракетных ударов по Украине не будет.

Такое мнение Костенко высказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

По его словам, Россия не решится на удары по гражданским объектам, ведь это означает, что они наносят удары сами по себе. Однако, говорит нардеп, Украина имеет комплексы противовоздушной обороны и при необходимости сможет сбивать российские ракеты или предотвращать авиаудары.

Костенко отметил, что Украине все это нужно усиливать, ведь Россия в ракетном вооружении и авиации имеет большое преимущество.

Украинский "киборг" добавил, что наша страна уже получила переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger от Литвы. Это оружие способно уничтожать авиацию, однако их может оказаться мало.

"Нам нужны системы ПВО (противовоздушная оборона — Ред.), которые нам не дают. У них будет возможность сбивать (цели — Ред.) на высотах 10 и более км. У нас какая-то часть этого есть, но учитывая количество, которое есть у РФ, нам нужно здесь усиливаться", — резюмировал Костенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, сейчас Россия держит у границы Украины от 80 до 151 тысяч военнослужащих, что на Западе было оценено как подготовка к началу вторжения. Несмотря на это, эксперты считают, что сейчас такое развитие событий выглядит маловероятным.