Рус

Загроза вторгнення Росії: українцям розповіли, чи чекати на ракетні удари по житловим домам

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
277
Роман Костенко - "кіборг", експолковник СБУ та народний депутат України Новина оновлена 14 лютого 2022, 15:38
Роман Костенко - "кіборг", експолковник СБУ та народний депутат України

Нашій країні буде чим відповісти у разі атаки, але ракетні удари малоймовірні.

Україні, якій загрожує повномасштабне вторгнення Росії, надають недостатньо зброї, однак країна готова до відбиття можливих ударів, в тому числі авіа. Однак, на думку українського нардепа, експолковника СБУ та "кіборга" Романа Костенка, ракетних ударів по Україні не буде.

Таку думку Костенко висловив у ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

За його словами, Росія не наважиться на удари по цивільних об’єктах, адже це означатиме, що вони завдають удари самі по собі. Однак, каже нардеп, Україна має комплекси протиповітряної оборони й при потребі зможе збивати російські ракети, чи запобігати авіаударам.

Костенко зазначив, що Україні все це потрібно посилювати, адже Росія у ракетному озброєнні та авіації має велику перевагу.

Український "кіборг" додав, що наша країна вже отримала переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger від Литви. Ця зброя здатна знищувати авіацію, однак їх може виявитися замало.

"Нам потрібні системи ППО (протиповітряна оборона — Ред.), які нам не дають. Вони матимуть можливість збивати (цілі — Ред.) на висотах 10 і більше км. В нас якась частина цього є, але враховуючи кількість, яка є у РФ, нам потрібно тут посилюватись", — резюмував Костенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, зараз Росія тримає біля кордону України від 80 до 151 тисячі військовослужбовців, що на Заході було оцінено як підготовка до початку вторгнення. Попри це, експерти вважають, що зараз такий розвиток подій виглядає малоймовірним.

Теги:
#Україна #Росія #Вторгнення #Роман Костенко #Загроза
Україна та Білорусь
Україна
Україна та Білорусь знижують напругу: Київ та Мінськ зважилися на важливий крок
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна та Білорусь
Україна та Білорусь знижують напругу: Київ та Мінськ зважилися на важливий крок
Дата публікації
Категорія
Держдума Росії
Держдума Росії займеться питанням визнання "ЛДНР": названо дату
Дата публікації
Категорія
Сергій Лойко опублікував фото українських військових та попередив росіян про наслідки
"Заготували 50 тисяч трун": відомий журналіст звернувся до солдатів Путіна
Дата публікації
Категорія
Депутатам "Слуги народу" заборонили залишати столицю
Зеленський після РНБО кличе "слуг" на зустріч: де вона відбудеться та про що говоритимуть
Дата публікації
Категорія
В Україні відбувається інформаційно-психологічна операція
Вирішальний для України тиждень: хто, кого і чому атакує