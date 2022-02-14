Загроза вторгнення Росії: українцям розповіли, чи чекати на ракетні удари по житловим домам

Нашій країні буде чим відповісти у разі атаки, але ракетні удари малоймовірні.

Україні, якій загрожує повномасштабне вторгнення Росії, надають недостатньо зброї, однак країна готова до відбиття можливих ударів, в тому числі авіа. Однак, на думку українського нардепа, експолковника СБУ та "кіборга" Романа Костенка, ракетних ударів по Україні не буде.

Таку думку Костенко висловив у ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

За його словами, Росія не наважиться на удари по цивільних об’єктах, адже це означатиме, що вони завдають удари самі по собі. Однак, каже нардеп, Україна має комплекси протиповітряної оборони й при потребі зможе збивати російські ракети, чи запобігати авіаударам.

Костенко зазначив, що Україні все це потрібно посилювати, адже Росія у ракетному озброєнні та авіації має велику перевагу.

Український "кіборг" додав, що наша країна вже отримала переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger від Литви. Ця зброя здатна знищувати авіацію, однак їх може виявитися замало.

"Нам потрібні системи ППО (протиповітряна оборона — Ред.), які нам не дають. Вони матимуть можливість збивати (цілі — Ред.) на висотах 10 і більше км. В нас якась частина цього є, але враховуючи кількість, яка є у РФ, нам потрібно тут посилюватись", — резюмував Костенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, зараз Росія тримає біля кордону України від 80 до 151 тисячі військовослужбовців, що на Заході було оцінено як підготовка до початку вторгнення. Попри це, експерти вважають, що зараз такий розвиток подій виглядає малоймовірним.