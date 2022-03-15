США после переговоров с Китаем о помощи россии озвучили неутешительный вердикт

Американцы заговорили о создании китайско-российского союза.

Переговоры представителей США и Китая по поводу российского военного вторжения в Украину и некоторых вопросов безопасности продолжались в Риме 7 часов, однако американская сторона по их завершению озвучила неутешительный вердикт.

Как передает France 24, Вашингтон заявил о глубокой озабоченности "союзом" КНР с российской федерацией.

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Представитель от США сообщил, что американская и китайская делегации имели откровенный разговор, однако подробностей и обсуждаемых вопросов он не назвал.

"У нас есть глубокая обеспокоенность по поводу союза Китая и россии", — сказал американец по итогам семичасовых переговоров.

Напомним, что переговоры США и Китая состоялись после того, как американские СМИ получили информацию от Белого дома, что Россия попросила Китай предоставить военную технику для войны в Украине. В ответ на это США заявили, что официальный Китай будут ожидать большие неприятности, если они примут предложение российских властей.

Между тем, Пекин возразил, что российские власти обращались в Китай с просьбой о предоставлении оружия и финансовой поддержки. В частности, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью заявил, что он никогда об этом не слышал, а ситуация в Украине их очень смущает.

На что американские СМИ ответили новыми данными, в частности, что Китай согласен помогать россии, однако публично страна будет это отрицать.