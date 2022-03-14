Украина победит: патриотические мемы и картинки, которые поднимут настроение

Подборка иллюстраций, которые снова убеждают, что Украина должна победить.

Вот уже 19-й день, россия продолжает военные действия на территории Украины. Пока ВСУ защищают наше государство, простые люди выражают свою поддержку.

Кто подался в волонтеры, кто активно занимается благотворительностью, а кто публикует мемы и иллюстрации. Несмотря на все ужасы войны, украинцы не утратили способности смеяться. А как известно, врага можно бить не только оружием, ведь юмористическое и патриотическое творчество поможет в трудную минуту сохранить стойкость и бодрость духа.

"Телеграф" собрал для вас свежие мэми и патриотические открытки:

Отметим, сегодня в Украине отмечают День добровольца. В нынешнее время этот праздник еще раз приобрел особое значение, ведь сейчас нашим добровольцам снова приходится защищать Украину от нападения россиян.

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