Российские истребители засекли над Польшей - страна является членом НАТО
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россия пытается спровоцировать НАТО, отмечает журналист
В понедельник, 21 марта, российский истребитель-бомбардировщик зашел в воздушное пространство Польши.
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Об этом со ссылкой на данные радаров заявил украинский журналист Юрий Бутусов. По его информации, российский истребитель- бомбардировщик пролетел над Волынью в 13:15 и зашёл в воздушное пространство Польши. Эти сведения зафиксировали также радары наших союзников, сообщает Бутусов.
"Инцидент произошёл сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину для обеспечения безопасности мирных жителей. Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО", — отметил журналист.
Позднее эту информацию подтвердил бывший министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он также сообщил, что бомбардировщик российской армии пролетел над Волынью и зашел в воздушное пространство Польши. И заявил, что эта информация подтверждена.
"Не закрывая небо в Украине, можно дождаться необходимости скорого закрытия неба уже в Польше… Это не случайность. Событие произошло после заявления о возможном направлении польских миротворцев в Украину для обеспечения безопасности гражданских", — отметил Криклий.
Как сообщал "Телеграф", Польша в два раза увеличит свою армию на территории Украины. Также Польша увеличит расходы на армию с 2,2% ВВП до 3%.
Ранее сообщалось, что Польша предлагает ввести миротворцев в Украину.
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