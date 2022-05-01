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"Стрибки з трампліна в пісок і бобслей на верблюдах": в рф знайшли безглузде місце для зимового спорту

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російський лижник на піску Новина оновлена 01 травня 2022, 18:44
Російський лижник на піску

Росіянин запропонував проводити міжнародні змагання в ОАЕ.

Поки більшість російських спортсменів усунуті від міжнародних змагань через повномасштабну агресію рф в Україні, депутат Держдуми Дмитро Свіщєв заявив, що ОАЕ готове організувати змагання для росіян.

Відповідна заява депутата доступна на rsport.

Свіщєв зазначив, що ОАЕ навіть готове проводити деякі змагання із зимових видів спорту.

"За підсумками моєї зустрічі з представником ОАЕ, можу сказати, що арабські партнери зацікавлені у залученні російського досвіду з організації та проведення спортивних заходів. Готові співпрацювати у сфері кіберспорту, приймати змагання з різних видів спорту, включаючи деякі зимові. І що ще позитивно – вони готові проводити у себе сезонні збори російських спортсменів. І ми налаштовані на плідну та взаємовигідну співпрацю", — заявив Свіщєв.

У росії висміяли заяву чиновника. Деякі користувачі пожартували, що росіяни змагатимуться у нових дисциплінах — Стрибках з трампліна в пісок та бобслей на верблюдах.

У мережі висміяли ідею проведення змагань із зимових видів спорту в ОАЕ
У мережі висміяли ідею проведення змагань із зимових видів спорту в ОАЕ

Раніше повідомлялося, що президент росії володимир путін залишився незадоволений підсумками Олімпіади-2022. До слова, на зустрічі з російськими олімпійцями кривавий диктатор вирішив неформально поговорити з юною фігуристкою.

Теги:
#Україна #ОАЕ #Росія #Війна з Росією
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