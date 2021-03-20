Президент украинского футбольного клуба вышел на поле в официальном матче в возрасте 55 лет (видео)

В матче 13-го тура Второй лиги (третий по силе футбольный дивизион в Украине, - прим. ред.) случилось незаурядное событие. Президент ФК "Реал Фарма" Николай Лиховидов вышел на поле и побил собственный рекорд.

В матче против ГФК "Металлург" Лиховидов появился в игре в уже компенсированное время при счете 3:1 в пользу соперников. На момент выхода на поле играющему президенту исполнилось 55 лет, 1 месяц и 21 день. Поменять положение дел Николай не сумел, однако он обновил свой же рекорд самого возрастного футболиста-профессионала в Украине.

Момент выхода Лиховидова на поле доступен в сети:

Добавим, что "Реал Фарма" (9 очков) после 12 сыгранных матчей занимает 9-е место в турнирной таблице группы B Второй лиги. Лидирует в первенстве "Диназ Вышгород" (28 очков).

Отметим, самым возрастным футболистом в УПЛ является президент "Олимпика" Владислав Гельзин, который в 2016 году вышел на поле в возрасте 42 года и 253 дня. К слову, президент донецкой команды сейчас воюет с судейским корпусом Украины. А его конфликт с рефери начался после скандального матча с "Шахтером".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вторая лига потерпит серьезных изменений в ближайшее время.