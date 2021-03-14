"Заря" - "Динамо": в эфир попал странный момент с болельщиками (видео)

В прямую трансляцию матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 "Заря" - "Динамо" попал занимательный момент.

В одном из эпизодов встречи камера показала трибуны, на которых болельщики вели себя странно. Одного из фанатов попросту били ремнем, правда, тот особо и не возражал. Комментаторы также были шокированы, увидев происходящее.

Видео странных действий болельщиков в матче "Заря" - "Динамо":

Отметим, в итоге матч "Заря" - "Динамо" завершился убедительной победой гостей. У нас на сайте доступен полный видеообзор поединка.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" продолжает бороться за выход в четвертьфинал Лиги Европы, однако для этого киевлянам необходимо побеждать "Вильярреал" с разницей в два мяча. В первом поединке, что проходил в Киеве, "Бело-синие" уступили со счетом 0:2.