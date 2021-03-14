Капитан "Динамо" забил "Заре" гол-шедевр (видео)

В воскресенье, 14 марта, "Заря" в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Динамо". Встреча состоялась в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Луганчнае здорово смотрелись в первом тайме и даже могли забить, но кипер киевлян Георгий Бущан в рамке действовал великолепно. В начале второго тайма столичный коллектив взял игру под свой контроль и сумел сначала выйти вперед усилиями Артема Беседина, который забил гол в своем стиле, а затем "Бело-синие" удачно разыграли угловой - Сергей Сидорчук в касание с лету забил гол-шедевр.

Видео гола Беседина:

Видео гола Сидорчука:

Полный обзор поединка будет доступен здесь позднее.

Это поражение оставило "Зарю" (32 очка) на третьем месте в турнирной таблице первенства Украины, "Динамо" (43 очка) продолжает лидировать. В следующем туре луганчане сыграют в гостях с "Колосом" (21.03.2021), а киевляне примут "Рух" (21.03.2021).

Отметим, в параллельном матче 18-го тура "Шахтер" камня на камне не оставил от "Десны".

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" в 17-м туре УПЛ разгромило "Минай", а "Заря", в свою очередь, забила четыре безответных мяча "Львову".