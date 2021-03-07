"Заря" уничтожила "Львов" в матче УПЛ (видео)

В воскресенье, 7 марта, "Заря" в рамках матча 17-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Львов". Встреча, проходившая в Запорожье, на "Славутич-Арене", завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

Гости провели ударный поединок, а победу "Заре" обеспечили дубли в исполнении Александра Гладкого и Аллахьяра Сайядманеша.

Этот успех позволил "Заре" (32 очка) закрепиться на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ, "Львов" (12 очков) - последний. В следующем туре луганчане примут "Динамо" (14.03.2021), а "Горожане" проведут домашний поединок против "Шахтера" (21.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 17-м туре "Динамо" одолело "Минай".

"Телеграф" напоминает, что "Львов" после поражения от "Динамо " сменил тренера. "Заря", в свою очередь, в 16-м туре УПЛ обыграла "Шахтер". Кроме того, подопечные Виктора Скрипника пробились в полуфинал Кубка Украины, где сыграют с "Александрией".