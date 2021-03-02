Команда УПЛ объявила о назначении нового главного тренера

Футбольный клуб "Львов" объявил о назначении Анатолия Бессмертного на пост главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что 52-летний специалист принял команду сегодня, 2 марта, на загородной базе в Брюховичах. Помощником главного тренера стал Эдуард Павлов. Последним место работы Анатолия была второлиговая "Черкащина". Ранее он также возглавлял "Днепр" (Черкассы), "Полтаву" и "Полесье" (Житомир).

На данный момент "Львов" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. Исправить положение дел "Горожане" могут уже 7 марта, когда сыграют в гостях против "Зари".

"Телеграф" напоминает, что ранее с поста главного тренера "Львова" был уволен Виталий Шумский, который недавно оказался в эпицентре языкового скандала в матче чемпионата Украины.