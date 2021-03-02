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Команда УПЛ объявила о назначении нового главного тренера

Команда УПЛ объявила о назначении нового главного тренера
Обновлено 16:42 Сегодня Телеграф Фото: ФК Львов

Футбольный клуб "Львов" объявил о назначении Анатолия Бессмертного на пост главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Сообщается, что 52-летний специалист принял команду сегодня, 2 марта, на загородной базе в Брюховичах. Помощником главного тренера стал Эдуард Павлов. Последним место работы Анатолия была второлиговая "Черкащина". Ранее он  также возглавлял "Днепр" (Черкассы), "Полтаву" и "Полесье" (Житомир).

На данный момент "Львов" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. Исправить положение дел "Горожане" могут уже 7 марта, когда сыграют в гостях против "Зари".

"Телеграф" напоминает, что ранее с поста главного тренера "Львова" был уволен Виталий Шумский, который недавно оказался в эпицентре языкового скандала в матче чемпионата Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Львов, Анатолий Бессмертный.
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