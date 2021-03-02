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Тренера, борющегося за украинский язык, уволили

Тренера, борющегося за украинский язык, уволили
12:33 Сегодня Телеграф Фото: ФК Львов

Украинский специалист Виталий Шумский покинул пост главного тренера "Львова". Об этом сообщает официальный сайт команды.

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По словам бывшего наставника "Горожан" о причине увольнения руководство команды ему не сообщило, однако в ходе разговора стороны поняли, что им лучше разойтись.

"Я к работе тренера отношусь по-философски: мы знаем каких результатов мы достигли и если результат негативный - значит нужно быть готовым к последствиям. Договорились с руководством разорвать контракт по обоюдному согласию сторон. Нам конкретно причину не назвали, но по ходу разговора мы поняли, что нам лучше разойтись", - рассказал Шумский в комментарии для телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Телеграф" напоминает, что Шумский оказался в эпицентре скандала после того, как заявил, что получил желтую карточку в матче УПЛ за "украинский язык". Один из арбитров после этого захотел судиться с тренером. Отметим, в последнем матче на посту главного тренера "Львова" Шумский проиграл "Динамо". После этого "Золотые Львы" опустились на последнее место в турнирной таблице украинского первенства. 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Львов, Виталий Шумский.
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