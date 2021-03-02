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Луческу во время матча с иронией отреагировал на речевку ультрас "Динамо" (видео)

Луческу во время матча с иронией отреагировал на речевку ультрас "Динамо" (видео)
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" - "Динамо" в эфир попали выкрики фанатов киевлян в адрес главного тренера команды Мирчи Луческу. Румынский специалист, проработавший 12 лет в стане главного соперника "Бело-синих" - "Шахтере", нашел, что ответить.

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В одном из эпизодов поединка, который проходил на "Львов Арене", Луческу стоял у "бровки", наблюдая за игрой. Группа фанатов начала выкрикивать: "Lucescu, go away!" ("Луческу, уходи", - прим. ред.). Наставник "Бело-синих" услышал лозунги фанов и лишь помахал им в ответ.

Видео реакции Луческу на выкрики фанатов доступно в сети:

Ранее Луческу заявлял, что его отношения с фанатами "Динамо" пришли в норму.

"Телеграф" напоминает, что под руководством Мистера "Динамо" уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на 4 очка. Кроме того, столичная команда успешно преодолела бельгийский барьер в 1/16 финала Лиги Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, УПЛ.
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