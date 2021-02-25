Луческу заявил о хороших отношениях с болельщиками "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в комментарии зарубежным СМИ поведал о нормализации отношений с киевскими фанами.

"Украинский футбол такой же сложный, как и турецкий. Это нормально, что фанаты "Динамо" меня не любили. Я был в "Шахтере" 12 лет, выиграл много трофеев за это время. "Динамо" было нашим главным соперником. Сейчас я пытаюсь вывести киевское "Динамо" на вершину. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только у части. Фаны "Динамо" привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения", - цитирует Луческу aa.com.tr.

Отметим, на данный момент "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на одно очко. Также команда имеет неплохие шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. 25 февраля киевлянам предстоит провести важнейший поединок против "Брюгге".

"Телеграф" напоминает, что после начала своей работы в "Динамо" у Луческу сложились непростые отношения с ультрас команды, которые до сих пор "воюют" с Мистером. Много известных "динамовцев" выступили против этого назначения. Более того, даже в "Шахтере" недовольны действиями Мирчи, который отдал "Горнякам" 12 лет.

Ранее сообщалось, что румынский тренер боялся покидать базу команды из-за ультрас.