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Луческу заявил о хороших отношениях с болельщиками "Динамо"

Луческу заявил о хороших отношениях с болельщиками "Динамо"
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в комментарии зарубежным СМИ поведал о нормализации отношений с киевскими фанами.

"Украинский футбол такой же сложный, как и турецкий. Это нормально, что фанаты "Динамо" меня не любили. Я был в "Шахтере" 12 лет, выиграл много трофеев за это время. "Динамо" было нашим главным соперником. Сейчас я пытаюсь вывести киевское "Динамо" на вершину. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только у части. Фаны "Динамо" привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения", - цитирует Луческу aa.com.tr.

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Отметим, на данный момент "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на одно очко. Также команда имеет неплохие шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. 25 февраля киевлянам предстоит провести важнейший поединок против "Брюгге".

"Телеграф" напоминает, что после начала своей работы в "Динамо" у Луческу сложились непростые отношения с ультрас команды, которые до сих пор "воюют" с Мистером. Много известных "динамовцев" выступили против этого назначения. Более того, даже в "Шахтере" недовольны действиями Мирчи, который отдал "Горнякам" 12 лет. 

Ранее сообщалось, что румынский тренер боялся покидать базу команды из-за ультрас.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол.
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