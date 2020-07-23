"Темные времена": Милевский отреагировал на назначение Луческу

Бывший форвард Динамо (Киев), ныне выступающий за Динамо-Брест, Артем Милевский коротко прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера столичного клуба.
"Я же говорил! 2020 - темные времена", - написал "Миля" на своей страничке в Instagram, прикрепив к посту фото с Луческу времен своих выступлений за Динамо.
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Напомним, Артем Милевский пару дней назад завершил самоизоляцию после вспышки коронавируса в брестском клубе.
Ранее сообщалось, что ультрас киевского клуба уже готовят акции протеста, а рядовые фанаты Динамо по-разному отреагировали на назначении румынского специалиста.