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"Темные времена": Милевский отреагировал на назначение Луческу

"Темные времена": Милевский отреагировал на назначение Луческу
Обновлено 20:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Артем Милевский, как и все болельщики, находится в легком недоумении.

Бывший форвард Динамо (Киев), ныне выступающий за Динамо-Брест, Артем Милевский коротко прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера столичного клуба.

"Я же говорил! 2020 - темные времена", - написал "Миля" на своей страничке в Instagram, прикрепив к посту фото с Луческу времен своих выступлений за Динамо.

 
 
 
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Ya je govoril!!!!!2020-temnie vremenaTREW blia

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Напомним, Артем Милевский пару дней назад завершил самоизоляцию после вспышки коронавируса в брестском клубе.

Ранее сообщалось, что ультрас киевского клуба уже готовят акции протеста, а рядовые фанаты Динамо по-разному отреагировали на назначении румынского специалиста.

На днях Мирча Луческу проведет пресс-конференцию.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Артем Милевский, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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