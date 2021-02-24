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"Брюгге" - "Динамо": онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы

"Брюгге" - "Динамо": онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер FCShakhtar

В четверг, 25 февраля, "Брюгге" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы проведет домашний матч с "Динамо". Встреча состоится на стадионе "Ян Брейдель" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

"Брюгге" -:- "Динамо"

(начало в 22:00)

Если "Шахтер" фактически решил все вопросы о выходе в 1/8 финала Лиги Европы, то у "Динамо" стоит очень серьезная задача в виде "Брюгге". Букмекеры и вовсе не верят в украинскую команду, учитывая результат первого матча. В первом поединке, что состоялся на НСК "Олимпийский", киевляне сыграли вничью 1:1, и теперь для выхода в следующий раунд "Бело-синим" необходимо забивать. Накануне очного противостояния "Динамо" провело тяжелейший поединок против "Десны" в чемпионате Украины, "Брюгге", в свою очередь, разгромил Ауд-Хеверлее в Лиге Жюпиле (3:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Луческу определился с заявкой на игру с "Брюгге".

Посмотреть игру "Брюгге" - "Динамо" можно в прямом эфире в Украине.

"Телеграф" напоминает, что в бельгийском клубе сложная ситуация с коронавирусом и ряд исполнителей не выйдут на поле в ответной встрече.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, ФК Брюгге.
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