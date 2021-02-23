"Брюгге" - "Динамо": где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы

В четверг, 25 февраля, "Динамо" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы проведет выездную встречу с "Брюгге". Игра состоится на стадионе "Ян Брейдель", начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч "Брюгге" - "Динамо" Тель-Авив покажет телеканал "Футбол 2". Также live-трансляция встречи будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Кроме того, за ходом игры можно будет следить в текстовой трансляции у нас на сайте.

"Телеграф" напоминает, что первый поединок "Брюгге" - "Динамо", состоявшийся в Киеве, завершился голевой ничьей, а потому в Брюгге "динамовцам" необходимо забивать. Результативная ничья 2:2, 3:3 и т.д. выведет вице-чемпионов Украины в 1/8 финала ЛЕ.

Ранее Мирча Луческу определился с заявкой "Динамо" на игру с "Брюгге".