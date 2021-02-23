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"Брюгге" - "Динамо": кого Луческу взял на игру

"Брюгге" - "Динамо": кого Луческу взял на игру
15:47 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В ближайший четверг, 25 февраля, киевское "Динамо" проведет второй поединок против "Брюгге" в рамках 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21. С собой главный тренер вице-чемпионов Украины Мирча Луческу взял 24 футболиста. На острие киевляне могут рассчитывать на четырех футболистов: Жерсона Родригеша, Владислава Супрягу, Владислава Ваната и Артема Беседина, который недавно стал отцом во второй раз.

Ультрас "Десны" напали на стюардов во время матча с "Динамо": появилось видео

Состав "Динамо" на матч с "Брюгге":

Заявка Динамо на ответную игру с Брюгге

  • Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко
  • Защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера
  • Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд
  • Нападающие: Родригеш, Беседин, Супряга, Ванат

"Телеграф" напоминает, что первая игра между командами, которая состоялась в Киеве, завершилась голевой ничьей, поэтому "динамовцам" в ответной игре необходимо забивать.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, ФК Брюгге.
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