"Брюгге" - "Динамо": кого Луческу взял на игру

В ближайший четверг, 25 февраля, киевское "Динамо" проведет второй поединок против "Брюгге" в рамках 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21. С собой главный тренер вице-чемпионов Украины Мирча Луческу взял 24 футболиста. На острие киевляне могут рассчитывать на четырех футболистов: Жерсона Родригеша, Владислава Супрягу, Владислава Ваната и Артема Беседина, который недавно стал отцом во второй раз.

Состав "Динамо" на матч с "Брюгге":

Вратари : Бущан, Нещерет, Бойко

: Бущан, Нещерет, Бойко Защитники : Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера

: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера Полузащитники : Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд

: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд Нападающие: Родригеш, Беседин, Супряга, Ванат

"Телеграф" напоминает, что первая игра между командами, которая состоялась в Киеве, завершилась голевой ничьей, поэтому "динамовцам" в ответной игре необходимо забивать.