"Брюгге" - "Динамо": букмекеры дали неутешительный прогноз

В четверг, 25 февраля, "Динамо" проведет выездной поединок против "Брюгге". Матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21 пройдет на стадионе "Ян Брейдель" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Накануне игры букмекеры оценили шансы команд.
По мнению специалистов, бельгийский коллектив является безоговорочным фаворитом встречи. На победу хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2,00-2,10. Успех киевлян маловероятен - 3,70-3,90, а ничейный исход котируется коэффициентом 3,40-3,50. Добавим, что после голевой киевской ничьей "динамоцам" для выхода в следующий раунд необходимо забивать.
Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Брюгге" - "Динамо" (данные за 24 февраля):
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