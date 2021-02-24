"Брюгге" - "Динамо": букмекеры дали неутешительный прогноз

В четверг, 25 февраля, "Динамо" проведет выездной поединок против "Брюгге". Матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21 пройдет на стадионе "Ян Брейдель" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Накануне игры букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, бельгийский коллектив является безоговорочным фаворитом встречи. На победу хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2,00-2,10. Успех киевлян маловероятен - 3,70-3,90, а ничейный исход котируется коэффициентом 3,40-3,50. Добавим, что после голевой киевской ничьей "динамоцам" для выхода в следующий раунд необходимо забивать.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Брюгге" - "Динамо" (данные за 24 февраля):

Пари-Матч: (победа "Брюгге" 2,10 - ничья 3,50 - победа "Динамо" 3,70)

Фаворит: ( 2,05 - 3,50 - 3.90)

William Hill: (2,00 - 3,40 - 3,75)

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Брюгге" - "Динамо" в прямом эфире в Украине.