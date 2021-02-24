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Среда, 24.02.2021
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"Брюгге" рискует потерять основного вратаря за день до матча с "Динамо"

"Брюгге" рискует потерять основного вратаря за день до матча с "Динамо"
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер clubbrugge

Основной вратарь "Брюгге" Симон Миньоле, а также хавбек Шарль де Кетеларе сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт бельгийского коллектива.

Тем не менее игроки еще могут принять участие в ближайшей игре 1/16 финала Лиги Европы с "Динамо". Ранее оба футболиста стали ложноположительные тесты на коронавирус и теперь пройдут повторное тестирование, которое и определит их возможное участие во встрече.

Примечательно, что и Миньоле, и де Кетеларе играли против "Динамо" в Киеве. Та игра завершилась голевой ничьей.

Не смогут принять участие в игре с "Динамо" Ванакен, Денсвил, Митрович, Ланг и Ритс. Кроме того, главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман все еще находится на самоизоляции.

Напомним, матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля. Ранее "Телеграф" рассказывал, где и во сколько смотреть встречу в Украине, а также о букмекерских раскладах перед поединком.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, ФК Брюгге.
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