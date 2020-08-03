Шахтер "спрятал" статую Луческу после того, как Мистер возглавил Динамо (Видео)

Мирча Луческу пока не получил грандиозный подарок от Шахтера.

Во время интервью с главным тренером Шахтера Луишем Каштру журналисты "Профутбола" заметили одну странную деталь на заднем плане - накрытый зеленой тканью памятник Мирче Луческу.

По информации Профутбола, Шахтер готовил на 75-летие Луческу подарок в виде статуи. Однако румынский специалист преподнес Горняком куда больший сюрприз, сенсационно возглавив киевское Динамо.

Отмечается, что Шахтер хотел увековечить Луческу возле "Донбасс-Арены" после возвращения в родной Донецк, однако из-за войны эти планы были отложены.

Сюжет про статую Луческу смотреть с 17:05.

На день рождения Мирчи Шахтер ограничился лишь небольшим поздравлением тренера на своем официальном сайте, а статуя осталась на тренировочной базе донецкого клуба. Теперь же статую Луческу и вовсе спрятали от глаз, убрав ее подальше от входа на базу.

Ранее помощний Луческу в Шахтере Александр Спиридон раскритиковал гендира Шахтера Сергея Палкина.