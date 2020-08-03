"Дилетант в футболе": Спиридон жестко прошелся по Палкину за критику Луческу

Бывший помощник Мирчи Луческу в донецком Шахтере Александр Спиридон раскритиковал Сергея Палкина за слова о румыне.

Бывший ассистент Мирчи Луческу в донецком Шахтере Александр Спиридон прокомментировал слова генерального директора Горняков о том, что тот лишь выступал в качестве переводчика румынского тренера. По его словам, Палкин — дилетант, не понимающий внутреннюю работу тренерского штаба.

"Это мнение человека, который за 17 лет работы в клубе не смог выучить даже футбольную терминологию. Уж кому-кому, но только не ему комментировать внутреннюю кухню тренерского штаба. Может быть, он хороший менеджер, но в футболе, по моему мнению, как был дилетантом, так им и остался. И этот человек еще имеет дерзость оценивать профессиональный уровень Луческу», — заявил Спиридон.

"Давно ли он пел Мистеру дифирамбы и собирался ставить памятник за профессиональные достижения? А сегодня обливает его грязью, оскорбляет и унижает. Вот оно – истинное лицо этого человека. Более чем уверен, очень многие из многомиллионной армии болельщиков Шахтера меня поддержат: Палкин поступил подло и низко по отношению к Луческу".

Ранее Александр Спиридон уже высказывался негативно в адрес гендира Шахтера, заявив о «сожалении, что такая личность как Палкин, решает судьбы людей».

Мирча Луческу был назначен тренером Динамо вместо Алексея Михайличенко. С румынским специалистом киевский клуб подписал двухлетний контракт с опцией продления на сезон.

Против назначения Луческу выступили ультрас киевлян. Враждебное отношение связано с его 12-летней работой в Шахтере, в период с 2004 по 2016 год.