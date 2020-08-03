Скачать
Понедельник, 03.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер перед Вольфсбургом продлил центрбека
Шахтер перед Вольфсбургом продлил центрбека
"Называйте меня Миха": Защитник Зари Михайличенко перешел в бельгийский гранд
"Называйте меня Миха": Защитник Зари Михайличенко перешел в бельгийский гранд
Теофимо Лопес объяснил, почему срывает супербой с Ломаченко
Теофимо Лопес объяснил, почему срывает супербой с Ломаченко
Нереальный гол Дзадза - в обзоре матча Болонья - Торино (Видео)
Нереальный гол Дзадза - в обзоре матча Болонья - Торино (Видео)

"Дилетант в футболе": Спиридон жестко прошелся по Палкину за критику Луческу

"Дилетант в футболе": Спиридон жестко прошелся по Палкину за критику Луческу
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Бывший помощник Мирчи Луческу в донецком Шахтере Александр Спиридон раскритиковал Сергея Палкина за слова о румыне.

Бывший ассистент Мирчи Луческу в донецком Шахтере Александр Спиридон прокомментировал слова генерального директора Горняков о том, что тот лишь выступал в качестве переводчика румынского тренера. По его словам, Палкин — дилетант, не понимающий внутреннюю работу тренерского штаба.

"Это мнение человека, который за 17 лет работы в клубе не смог выучить даже футбольную терминологию. Уж кому-кому, но только не ему комментировать внутреннюю кухню тренерского штаба. Может быть, он хороший менеджер, но в футболе, по моему мнению, как был дилетантом, так им и остался. И этот человек еще имеет дерзость оценивать профессиональный уровень Луческу», — заявил Спиридон.

"Давно ли он пел Мистеру дифирамбы и собирался ставить памятник за профессиональные достижения? А сегодня обливает его грязью, оскорбляет и унижает. Вот оно – истинное лицо этого человека. Более чем уверен, очень многие из многомиллионной армии болельщиков Шахтера меня поддержат: Палкин поступил подло и низко по отношению к Луческу".

Ранее Александр Спиридон уже высказывался негативно в адрес гендира Шахтера, заявив о «сожалении, что такая личность как Палкин, решает судьбы людей».

Мирча Луческу был назначен тренером Динамо вместо Алексея Михайличенко. С румынским специалистом киевский клуб подписал двухлетний контракт с опцией продления на сезон.

Против назначения Луческу выступили ультрас киевлян. Враждебное отношение связано с его 12-летней работой в Шахтере, в период с 2004 по 2016 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Палкин, Александр Спиридон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зачем куда-то бежать, если можно забить с центра поля: удивительный гол в Первой лиге (Видео)
02 Суркис рассказал о предательстве Блохина
03 Обамеянг разбил Кубок Англии (Видео)
04 Динамо после прихода Луческу может продать Цыганкова
05 "Скрипник - наш тренер!": в Заре рассказали о возможной смене наставника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь