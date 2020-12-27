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В Шахтере приход Луческу в Динамо назвали главным разочарованием в 2020 году (видео)

В Шахтере приход Луческу в Динамо назвали главным разочарованием в 2020 году (видео)
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, что 2020 год был не похож на другие и в этом году Шахтеру было очень сложно. Главным разочарованием функционер назвал приход Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо.

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"Думаю, за время моей работы было два сложных года. 2014, когда произошли те события на Донбассе и мы покинули родной город, и 2020, который по большому счету не похож ни на один год в современной истории всего мира. В этом году, ты просыпаешься каждое утро и не знаешь, кто будет играть на поле на этой неделе. Мы попросту закрывали дыры в составе, но все в команде понимали, что нужно добывать результат и идти дальше. Это также год потерь. Ушел из жизни бывший футболист Сергей Ателькин, который был скаутом. Он был открытым и порядочным человеком. Это также год разочарований. Разочарований в каких-то человеческих отношениях. Это касается Луческу, который принял решение возглавить нашего главного конкурента", - рассказал Палкин в комментарии для клубного Youtube-канала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо подкололо Шахтер, который добыл техническую победу над Ингульцом.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Сергей Палкин.

Автор:

Телеграф
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