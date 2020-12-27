В Шахтере приход Луческу в Динамо назвали главным разочарованием в 2020 году (видео)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, что 2020 год был не похож на другие и в этом году Шахтеру было очень сложно. Главным разочарованием функционер назвал приход Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо.

"Думаю, за время моей работы было два сложных года. 2014, когда произошли те события на Донбассе и мы покинули родной город, и 2020, который по большому счету не похож ни на один год в современной истории всего мира. В этом году, ты просыпаешься каждое утро и не знаешь, кто будет играть на поле на этой неделе. Мы попросту закрывали дыры в составе, но все в команде понимали, что нужно добывать результат и идти дальше. Это также год потерь. Ушел из жизни бывший футболист Сергей Ателькин, который был скаутом. Он был открытым и порядочным человеком. Это также год разочарований. Разочарований в каких-то человеческих отношениях. Это касается Луческу, который принял решение возглавить нашего главного конкурента", - рассказал Палкин в комментарии для клубного Youtube-канала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо подкололо Шахтер, который добыл техническую победу над Ингульцом.