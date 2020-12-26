Жена футболиста сборной Украины засветила упругие ягодицы на семейном фото

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко отдыхает вместе с семьей на Мальдивах.
Хавбек рассказал, что ему тяжело даются семейные фото из-за троих детей-непосед - Ярослава, Святослава и Мирона, а также нехватки терпения. Кроме того, Тарас поздравил всех с наступающими новогодними праздниками.
"Если хочешь улучшить чью-то жизнь, начни с себя, со своей семьи и тогда, как минимум, твои ближние будут счастливы, а хороший пример заразителен. Добра, дорогие друзья, и с наступающими праздниками. P.S. Сделать это фото было не так легко , как кажется. Терпение у детей и у меня не железное", - написал Степаненко на своей страничке в instagram.
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Супруга футболиста Маргарита у себя в соцсетях опубликовала похожее фото, но с другого ракурса, который лишь подчеркивает ее замечательную фигуру.
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Маргарита на протяжении всего отдыха радовала своих подписчиков яркими образами:
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Мальдивах отдыхает целый десант украинских футболистов, в частности защитник Шахтера Николай Матвиенко.