Скачать
Суббота, 26.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Жена футболиста Динамо пожаловалась на отсутствие снега по прилету с Мальдив (фото)
Жена футболиста Динамо пожаловалась на отсутствие снега по прилету с Мальдив (фото)
Лестер и Манчестер Юнайтед сыграли в результативную ничью в Boxing Day (видео)
Лестер и Манчестер Юнайтед сыграли в результативную ничью в Boxing Day (видео)
Усик назвал желаемого соперника помимо Джошуа
Усик назвал желаемого соперника помимо Джошуа
Гвардиола передумал на счет Зинченко
Гвардиола передумал на счет Зинченко

Жена футболиста сборной Украины засветила упругие ягодицы на семейном фото

Жена футболиста сборной Украины засветила упругие ягодицы на семейном фото
19:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм m_stepanenko

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко отдыхает вместе с семьей на Мальдивах. 

Жена футболиста Шахтера Кривцова показала, как проводит время на Мальдивах (фото)

Хавбек рассказал, что ему тяжело даются семейные фото из-за троих детей-непосед - Ярослава, Святослава и Мирона, а также нехватки терпения. Кроме того, Тарас поздравил всех с наступающими новогодними праздниками.

"Если хочешь улучшить чью-то жизнь, начни с себя, со своей семьи и тогда, как минимум, твои ближние будут счастливы, а хороший пример заразителен. Добра, дорогие друзья, и с наступающими праздниками. P.S. Сделать это фото было не так легко , как кажется. Терпение у детей и у меня не железное", - написал Степаненко на своей страничке в instagram. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

Супруга футболиста Маргарита у себя в соцсетях опубликовала похожее фото, но с другого ракурса, который лишь подчеркивает ее замечательную фигуру.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Маргарита Степаненко (@m_stepanenko)

Маргарита на протяжении всего отдыха радовала своих подписчиков яркими образами:

 

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Мальдивах отдыхает целый десант украинских футболистов, в частности защитник Шахтера Николай Матвиенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Маргарита Степаненко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Толпой на одного: известные российские бойцы "опозорили Москву" в прямом эфире (видео)
02 Жена Ярмоленко засветила пышную грудь на рождественском фото
03 Проживающий в России Калиниченко категорически против Ракицкого в сборной Украины (видео)
04 Бразилец Шахтера, забивший победный мяч Реалу, хочет бесплатно покинуть команду
05 "Рубанет Джошуа": британский промоутер считает Усика фаворитом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь