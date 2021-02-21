Тренер "Львова" получил желтую карточку в матче УПЛ за украинских язык

Главный тренер ФК "Львов" Виталий Шумский заявил, что получил желтую карточку после просьбы к рефери говорить с ним на украинском языке. Данный инцидент произошел в матче 15-го тура чемпионата Украины с "Колосом". Об этом специалист заявил в эфире передачи "Тур Онлайн".

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что желтая карточка. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, за что он попросил главного арбитра дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть. Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". Он по рации передал главному судье, чтобы мне дали желтую карточку. Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть, - цитирует Шумского телеканалы "Футбол 1/2/3".

Отметим, матч "Львов" - "Колос" завершился убедительной победой гостей со счетом 0:2. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Добавим, работала на матче бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским.

Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок "Львова" стал автором первого гола в УПЛ в 2021 году.

"Телеграф" напоминает, что с 16 января 2021 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".