Скачать
Воскресенье, 21.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Джокович разбил россиянина в финале Australian Open (видео)
Джокович разбил россиянина в финале Australian Open (видео)
Боксер поднялся с нокдауна, а затем сделал из соперника грушу (видео)
Боксер поднялся с нокдауна, а затем сделал из соперника грушу (видео)
Украинский боксер забил соперника в углу ринга (видео)
Украинский боксер забил соперника в углу ринга (видео)
Экс-чемпион мира в четырех весах вернулся на ринг спорной победой (видео)
Экс-чемпион мира в четырех весах вернулся на ринг спорной победой (видео)

Тренер "Львова" получил желтую карточку в матче УПЛ за украинских язык

Тренер "Львова" получил желтую карточку в матче УПЛ за украинских язык
13:41 Сегодня Телеграф Фото: ФК Львов

Главный тренер ФК "Львов" Виталий Шумский заявил, что получил желтую карточку после просьбы к рефери говорить с ним на украинском языке. Данный инцидент произошел в матче 15-го тура чемпионата Украины с "Колосом". Об этом специалист заявил в эфире передачи "Тур Онлайн". 

"Они преступники": украинского тренера могут наказать за высказывания о Милевском и Селезневе

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что желтая карточка. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, за что он попросил главного арбитра дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть. Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". Он по рации передал главному судье, чтобы мне дали желтую карточку. Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть, - цитирует Шумского телеканалы "Футбол 1/2/3".

Отметим, матч "Львов" - "Колос" завершился убедительной победой гостей со счетом 0:2. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Добавим, работала на матче бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским.

Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок "Львова" стал автором первого гола в УПЛ в 2021 году.

"Телеграф" напоминает, что с 16 января 2021 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 228

Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Львов, ФК Колос, Виталий Шумский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Непобедимый британец рухнул на колени в чемпионском бою (видео)
02 Боксер поднялся с нокдауна, а затем сделал из соперника грушу (видео)
03 Увернулся от серии и вырубил: претендент убойно нокаутировал чемпиона (видео)
04 "Александрия" отгрузила команде Милевского три мяча (видео)
05 Небитый боксер мощным хуком отправил соперника в нокаут (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь