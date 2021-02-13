Бразилец забил первый гол в чемпионате Украины в 2021 году (видео)

В субботу, 13 февраля, Минай в рамках матча 14-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимает "Львов". Встреча проходит в Ужгороде на стадионе "Авангард". В дебюте поединка гости забили гол, который стал первым в УПЛ в 2021 году.

Уже на 13 минуте встречи бразилец Альваро после блестящей передачи партнера легко переиграл вратаря "Миная" Каниболоцкого в ближнем бою, выведя свою команду вперед.

Видео гола Альваро:

Отметим, на 45-й минуте Альваро сделал дубль:

В данный момент в матче "Минай" - "Львов" идет второй тайм. Счет в игре - 1:2. После окончания поединка здесь будет добавлен полный обзор встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть остальные матчи 14-го тура УПЛ.