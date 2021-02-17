Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля
Месси повторил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов (видео)
Месси повторил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов (видео)
"Беззубый" украинский футболист женился: фото избранницы
"Беззубый" украинский футболист женился: фото избранницы
"Лопес - новая звезда бокса": промоутер Ломаченко "переобулся"
"Лопес - новая звезда бокса": промоутер Ломаченко "переобулся"

"Они преступники": украинского тренера могут наказать за высказывания о Милевском и Селезневе

"Они преступники": украинского тренера могут наказать за высказывания о Милевском и Селезневе
11:36 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Главный тренер симферопольской "Таврии", которая сейчас базирует в Херсонской области, Олег Федорчук отметился нелицеприятными высказываниями в адрес своих коллег, которые берут на работу Евгения Селезнева и Артема Милевского. По мнению специалиста, тренеры, которые приглашают возрастных футболистов, отбирают место у молодых и перспективных игроков и являются "преступниками".

"Вопрос же не в том, что Селезнев выпивает. Выполняет ли он тот объем работы, который от него требуют. Есть ли у него необходимый энергетический и функциональный потенциал. А его нет. Так же, как и у его близнеца, который играет в другой команде. Милевский – брат-2 Селезнева. Есть футболисты, которые выпивали больше, чем Селезнев и Милевский вместе взятые. Но они играли до 40 лет. Милевский и Селезнев в одной команде? Разве что, в команде по боулингу. Можно к ним и Алиева добавить. Будет атакующая тройка. Это все шутки, но если серьезно. Милевский ведь чье-то место занял. Позицию молодого и перспективного футболиста. Если кто-то берет Селезнева и Милевского, то портит карьеру другому игроку. Это преступление. А те, кто это делают, – преступники", - цитирует Федорчука footboom.

По информации "Брутального футбола", Комитет этики займется данными высказываниями Федорчука. В сети уже появилось письмо от УАФ к "Таврии" по данному вопросу.

"Телеграф" напоминает, что Милевский неудачно дебютировал в "Минае", а Селезнев и вовсе оказался в эпицентре скандала и его судьба в "Колосе" пока не известна. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 179

Все по теме:

ФК Таврия, Артем Милевский, Футбол, Олег Федорчук, Евгений Селезнев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усика назвали лучшим боксером эпохи
02 Украинский боксер использовал борцовский прием во время чемпионского боя (видео)
03 "Барселона" потерпела крупное поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)
04 "Ливерпуль" расправился с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов: видео курьезных голов
05 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь