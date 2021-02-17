"Они преступники": украинского тренера могут наказать за высказывания о Милевском и Селезневе

Главный тренер симферопольской "Таврии", которая сейчас базирует в Херсонской области, Олег Федорчук отметился нелицеприятными высказываниями в адрес своих коллег, которые берут на работу Евгения Селезнева и Артема Милевского. По мнению специалиста, тренеры, которые приглашают возрастных футболистов, отбирают место у молодых и перспективных игроков и являются "преступниками".

"Вопрос же не в том, что Селезнев выпивает. Выполняет ли он тот объем работы, который от него требуют. Есть ли у него необходимый энергетический и функциональный потенциал. А его нет. Так же, как и у его близнеца, который играет в другой команде. Милевский – брат-2 Селезнева. Есть футболисты, которые выпивали больше, чем Селезнев и Милевский вместе взятые. Но они играли до 40 лет. Милевский и Селезнев в одной команде? Разве что, в команде по боулингу. Можно к ним и Алиева добавить. Будет атакующая тройка. Это все шутки, но если серьезно. Милевский ведь чье-то место занял. Позицию молодого и перспективного футболиста. Если кто-то берет Селезнева и Милевского, то портит карьеру другому игроку. Это преступление. А те, кто это делают, – преступники", - цитирует Федорчука footboom.

По информации "Брутального футбола", Комитет этики займется данными высказываниями Федорчука. В сети уже появилось письмо от УАФ к "Таврии" по данному вопросу.

"Телеграф" напоминает, что Милевский неудачно дебютировал в "Минае", а Селезнев и вовсе оказался в эпицентре скандала и его судьба в "Колосе" пока не известна.